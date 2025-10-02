36 perce
Most tényleg elviszik az üvegvisszaváltókat? Sokan vártak erre a változásra a flakonos zsákba könyékig bújva!
Egy sajtóban terjedő híresztelésnek néztünk utána. Tényleg megszűnnek az üvegvisszaváltók, mármint a tavaly üzembe állított REPont automaták az üzletekben?
Terjed a hír, vagy mondjuk úgy, ezt is ki lehet olvasni egyes sajtóhíradásokból: megszűnnek az üvegvisszaváltók. Mármint a közelmúltban bevezetett REpont rendszer automatái. Ez azonban így nem igaz. Sőt.
Megszűnnek az üvegvisszaváltók?
Sikeresnek tartják, ezért fejleszteni, módosítani, bővíteni tervezik a 2024-ben beindított modern, REpont automatás üveg-, PET-palack és sörösdoboz-visszaváltási rendszert.
Hárommilliárd visszaváltott italcsomagolás, napi 15 milliós rekord, másodpercenként átlagosan 200 visszaváltás – újabb mérföldkőhöz ért a hazai visszaváltási rendszer, ahol a számok a rendszer sikeréről tanúskodnak.
Ez olvasható az országos üvegvisszaváltó rendszert üzemeltető cég honlapjának friss közleményében.
Ugyanakkor olyan híresztelés is feltűnt az online médiában, miszerint
Hatalmas változás, megszűnnek a visszaváltó automaták! Ez jön helyettük Magyarországon!
Ez utóbbi így, ebben a formában nem igaz. Az alig másfél éve bevezetett mostani rendszer nem megszüntetés, hanem bővítés, fejlesztés előtt áll. Valójában azért tűnhetnek el – egyelőre majd helyenként, fokozatosan – az elmúlt időszakban megismert bolti berendezések, mert újabbak, másfélék válthatják fel.
„A Magyar Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (MOHU) folyamatosan fejleszti és optimalizálja a rendszert, hogy még hatékonyabbá váljon, és a fogyasztók kényelmét is javítsák” – pontosítja a fent idézett forrás a címében „blikkfangosan” tálalt fejleményeket. Ez a leírás szerint azt jelenti, hogy a cég „legújabb kezdeményezése az új bulk-feed automata tesztelése. Ez az új típusú automata képes tömegesen befogadni az italcsomagolásokat, jelentősen gyorsítva a visszaváltási folyamatot. Az ilyen automaták üzemeltetése drágább, mint a hagyományos egyenként bedobós modellek, de az előnyeik is jelentősek:
gyorsabb visszaváltást, kisebb terhelést a bolti dolgozók számára és hatékonyabb üzemeltetést kínálnak.
A tesztüzem során a MOHU arra kíváncsi, hogy miként változik a visszaváltási forgalom az új automaták telepítése után, csökken-e a dolgozók terhelése, és hogy a vásárlók hogyan reagálnak a rendszerre.”
Naponta 15 millió üveg, doboz és palack
Ilymódon az, hogy „Vége a visszaváltó automatáknak! Forradalmi változás jön!”, talán túlzás, de kisebb-nagyobb módosulásokra nyilván számíthatnak a borsod-abaúj-zempléni fogyasztók is; bár arról egyelőre nem találni egzakt információkat, hogy megyénket miként érinthetik a belátható jövőben a fejlesztések. Az ismert adatok szerint a jövőben a MOHU a visszaváltási forgalom növekedésével párhuzamosan tovább bővítheti az automaták számát, különösen a REpontokon. Mivel a bulk-feed automaták drágábbak, a cég mérlegeli, hogy az új típusokat hogyan és mikor vezesse be szélesebb körben.
Országszerte már közel 5 ezer helyszínen vehető igénybe a REpont-szolgáltatás – ennek feltehetően mintegy 5-10 százaléka Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – , de „a MOHU célja a hálózat további bővítése, elsősorban kistelepülések, kisboltok támogatása, valamint független visszaváltási pontok létrehozása vállalkozói közreműködéssel”.
- 2025 első hat hónapjában Magyarország 80 százalék feletti visszaváltási arányt ért el a visszaváltásban, ami európai szinten is kimagasló eredmény.
- Idén nyáron volt olyan nap, amikor minden korábbinál magasabb – több, mint 15 millió – volt a napi visszaváltások mennyisége. Átlagosan naponta 8-10 millió palackot visznek vissza a REpontokra a vásárlók. 12 órás nyitvatartásra vetítve ez másodpercenként több mint 200 darabot jelent. A mennyiség azt is jelenti, hogy a MOHU partnereinek országszerte átlagosan 50 automatát kell ürítenie percenként. (forrás)
A szolgáltató cég emellett hangsúlyozza: haszonnal is jár a kiskereskedelmi partnerei – a boltok, ahol REpont automaták állnak – számára az együttműködés: a visszaváltások után kifizetett kezelési díj már meghaladta a 20 milliárd forintot a rendszer indulása óta, emellett a Mohu 120 milliárd forintot fizetett ki az üzleteknek a levásárolható utalványok után, „ami jelentős többletbevételt eredményezhetett számukra”.
- A legnépszerűbb visszaváltási mód a boltban levásárolható utalvány, több mint 80 százalékban ezt kérik a vásárlók. A boltok feladata az automaták és környezetük takarítása, tisztítása, ürítése, működtetése. Ezért a boltok minden egyes palack után kezelési díjat kapnak a MOHU-tól. Idén eddig átlagosan 80 százalék körüli volt a visszaváltás havi szinten, ami nagyon jó eredmény ilyen rövid idő alatt.
- Ezeknek a palackoknak, dobozoknak, üvegeknek a hulladéka újra lesz hasznosítva. (forrás)
Egy korábbi cikkében a Boon.hu megmutatta, ha csak a tréfa erejéig is, „hogyan működik” a humoristák és a szkeptikus vásárlók szerint az ilyen visszaváltó automata. Természetesen pont nem így, de mosolyogni jó a feltételezésen: