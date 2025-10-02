Most tényleg elviszik az üvegvisszaváltókat? Sokan vártak erre a változásra a flakonos zsákba könyékig bújva!

Terjed a hír, vagy mondjuk úgy, ezt is ki lehet olvasni egyes sajtóhíradásokból: megszűnnek az üvegvisszaváltók. Mármint a közelmúltban bevezetett REpont rendszer automatái. Ez azonban így nem igaz. Sőt.

Megszűnnek az üvegvisszaváltók? Lehet, hogy pont az, ami a képen látható, igen

Megszűnnek az üvegvisszaváltók?

Sikeresnek tartják, ezért fejleszteni, módosítani, bővíteni tervezik a 2024-ben beindított modern, REpont automatás üveg-, PET-palack és sörösdoboz-visszaváltási rendszert.

Hárommilliárd visszaváltott italcsomagolás, napi 15 milliós rekord, másodpercenként átlagosan 200 visszaváltás – újabb mérföldkőhöz ért a hazai visszaváltási rendszer, ahol a számok a rendszer sikeréről tanúskodnak.

Ez olvasható az országos üvegvisszaváltó rendszert üzemeltető cég honlapjának friss közleményében.

Ugyanakkor olyan híresztelés is feltűnt az online médiában, miszerint

Hatalmas változás, megszűnnek a visszaváltó automaták! Ez jön helyettük Magyarországon!

Ez utóbbi így, ebben a formában nem igaz. Az alig másfél éve bevezetett mostani rendszer nem megszüntetés, hanem bővítés, fejlesztés előtt áll. Valójában azért tűnhetnek el – egyelőre majd helyenként, fokozatosan – az elmúlt időszakban megismert bolti berendezések, mert újabbak, másfélék válthatják fel.

„A Magyar Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (MOHU) folyamatosan fejleszti és optimalizálja a rendszert, hogy még hatékonyabbá váljon, és a fogyasztók kényelmét is javítsák” – pontosítja a fent idézett forrás a címében „blikkfangosan” tálalt fejleményeket. Ez a leírás szerint azt jelenti, hogy a cég „legújabb kezdeményezése az új bulk-feed automata tesztelése. Ez az új típusú automata képes tömegesen befogadni az italcsomagolásokat, jelentősen gyorsítva a visszaváltási folyamatot. Az ilyen automaták üzemeltetése drágább, mint a hagyományos egyenként bedobós modellek, de az előnyeik is jelentősek:

gyorsabb visszaváltást, kisebb terhelést a bolti dolgozók számára és hatékonyabb üzemeltetést kínálnak.

A tesztüzem során a MOHU arra kíváncsi, hogy miként változik a visszaváltási forgalom az új automaták telepítése után, csökken-e a dolgozók terhelése, és hogy a vásárlók hogyan reagálnak a rendszerre.”