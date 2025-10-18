Sárospatak
1 órája
Megnyílt Hideg Margit kiállítása
Az erdélyi születésű, Kanadában és Sárospatakon élő Hideg Margit munkái a természet és az ember kapcsolatáról szólnak.
Az alkotások a körforgásról beszélnek – arról, hogy minden kezdet magában hordozza a véget, és minden elmúlásban ott rejlik az újjászületés lehetősége. Sárospataki kiállítása, a „korona és gyökér” egyfajta csendes meditáció: ahol a fény megmutatja a törékenység szépségét, s a természet anyagaiban önmagunkat is felismerhetjük. A kiállításon ennek az ars poeticának lenyomatát Becse Tamás riportfilmjében láthatja a közönség.
