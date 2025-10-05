október 5., vasárnap

Megkezdődött az idősek hete

Húsz évvel ezelőtt, 2005 március 15-én adták át a Nyugdíjas parkot a víztorony tövében. A jubileumi esztendőben 20. alkalommal nyitották meg itt az Idősek hetét október elsején, az Idősek Világnapján.

Megkezdődött az idősek hete

Az idősek parkjában ünnepeltek

Forrás: tiszaujvaros.hu

A rendezvényen a tiszaújvárosi nyugdíjasok mellett Polgár és Kazincbarcika nyugdíjas szervezeteinek vezetői is tiszteletüket tették, akik a helyi szépkorúakkal és a városvezetéssel közösen megkoszorúzták a Barátság kopjafát, valamint virágot helyeztek el a korábbi alapítók és egyesületi vezetők Tomorszky Istváné Csilla és Danhauser Sándor emlékhelyénél - írja a tiszaujvaros.hu. A parkban Koscsó Lajos, korábbi polgármester, Tiszaújváros díszpolgára köszöntötte az ünneplőket, majd Csengéné Bányász Terézia, a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének elnöke mondta el ünnepi gondolatait. 

