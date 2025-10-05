Megkezdődött az idősek hete

A rendezvényen a tiszaújvárosi nyugdíjasok mellett Polgár és Kazincbarcika nyugdíjas szervezeteinek vezetői is tiszteletüket tették, akik a helyi szépkorúakkal és a városvezetéssel közösen megkoszorúzták a Barátság kopjafát, valamint virágot helyeztek el a korábbi alapítók és egyesületi vezetők Tomorszky Istváné Csilla és Danhauser Sándor emlékhelyénél - írja a tiszaujvaros.hu. A parkban Koscsó Lajos, korábbi polgármester, Tiszaújváros díszpolgára köszöntötte az ünneplőket, majd Csengéné Bányász Terézia, a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének elnöke mondta el ünnepi gondolatait.