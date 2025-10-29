Közös megemlékezést tartanak az új emlékműnél

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Megemlékezés Mezőkövesden

Az eseményen beszédet mond dr. Fekete Zoltán polgármester, Markovics Zsolt főrabbi, Fekete László főkántor, dr. Tepper Ágnes, mezőkövesdi holokauszt túlélő család elszármazottja, Prof. dr. Grósz Andor, a MAZSIHISZ elnöke, Tállai András, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő.

Ezt követően a megemlékezés a Cseresznye úti zsidó temetőben folytatódik - írja a mezokovesd.hu