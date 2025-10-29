október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mementó

39 perce

Közös megemlékezést tartanak az új emlékműnél

Címkék#Markovics Zsolt#Dr Fekete Zoltán#Prof dr Grósz Andor#főrabbi#Tállai András

Az újonnan felállított emlékműnél gyűlnek majd össze. Mezőkövesden a Holokauszt áldozataira fognak megemlékezést tartani.

Boon.hu

Október 31-én, pénteken tart megemlékezést Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége a Hősök terén, az újonnan felállított Holokauszt Emlékműnél 11 órakor.

Megemlékezést tartanak Mezőkövesden
Forrás: http://mezokovesd.hu/

Megemlékezés Mezőkövesden

Az eseményen beszédet mond dr. Fekete Zoltán polgármester, Markovics Zsolt főrabbi, Fekete László főkántor, dr. Tepper Ágnes, mezőkövesdi holokauszt túlélő család elszármazottja, Prof. dr. Grósz Andor, a MAZSIHISZ elnöke, Tállai András, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő.

Ezt követően a megemlékezés a Cseresznye úti zsidó temetőben folytatódik - írja a mezokovesd.hu

 

