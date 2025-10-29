1 órája
Közös megemlékezést tartanak az új emlékműnél
Az újonnan felállított emlékműnél gyűlnek majd össze. Mezőkövesden a Holokauszt áldozataira fognak megemlékezést tartani.
Október 31-én, pénteken tart megemlékezést Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége a Hősök terén, az újonnan felállított Holokauszt Emlékműnél 11 órakor.
Megemlékezés Mezőkövesden
Az eseményen beszédet mond dr. Fekete Zoltán polgármester, Markovics Zsolt főrabbi, Fekete László főkántor, dr. Tepper Ágnes, mezőkövesdi holokauszt túlélő család elszármazottja, Prof. dr. Grósz Andor, a MAZSIHISZ elnöke, Tállai András, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő.
Ezt követően a megemlékezés a Cseresznye úti zsidó temetőben folytatódik - írja a mezokovesd.hu
