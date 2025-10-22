Miskolcon megemlékeztek az 1956-os forradalomól - képek, videó

A kultúránk és a nyelvünkhöz való ragaszkodás volt az, ami átsegített bennünket mindig is ezeken a nehézségeken. A történelmünkben talán ez a legcsodálatosabb. Örökségünket pedig tovább kell vinnünk, sehonnan ne mondják meg nekünk, hogyan kell élnünk. Nekünk magyaroknak kell meghoznunk a döntéseket és nem szabad hagynunk, hogy idegenek bábjai letérítsenek bennünket utunkról