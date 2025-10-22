49 perce
Miskolcon megemlékeztek az 1956-os forradalomól - képek, videó
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából Miskolcon is koszorúzást tartottak. A megemlékezésen színvonalas műsort is adtak az iskolások.
Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról
Fotó: Vajda János
Október 22-én, szerdán tartották Miskolcon az 1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezését a Görömbölyi Művelődési Házban, délelőtt 10 órától. A koszorúzás előtt köszöntőt mondott Berencsy Sándor Máté önkormányzati képviselő és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő is.
A megemlékezés és a koszorúzás műsorral
Az eseményen elsőként iskolások adtak színvonalas műsort, majd Berencsy Sándor Máté önkormányzati képviselő mondta el gondolatait:
Az 1956-os forradalom és szabadságharc valóban maga volt a csoda. Ahogy megszületett és élt, ahogy szellemisége túlélte a kegyetlen időszakot. A forradalmat bár vérbe fojtották, nem tűnt el nyomtalanul történelmünk süllyesztőjében, üzenete a mai napig közöttünk él
– mondta.
1956-os megemlékezést tartottak Görömbölyön 10.22.Fotók: Vajda János
Ezt követően Csöbör Katalin országgyűlési képviselő mondta el köszöntőjét:
A kultúránk és a nyelvünkhöz való ragaszkodás volt az, ami átsegített bennünket mindig is ezeken a nehézségeken. A történelmünkben talán ez a legcsodálatosabb. Örökségünket pedig tovább kell vinnünk, sehonnan ne mondják meg nekünk, hogyan kell élnünk. Nekünk magyaroknak kell meghoznunk a döntéseket és nem szabad hagynunk, hogy idegenek bábjai letérítsenek bennünket utunkról
– osztotta meg megható gondolatait.
Végül pedig megkoszorúzták az 1956-os emlékhelyet.
