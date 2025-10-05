október 5., vasárnap

Megállóhely-változás lesz az autóbuszok vonalán

Bizonyos járatokat érint majd a változás. Ezek a megállóhelyek lesznek máshol a jövő héten. Mutatjuk a részleteket, érdemes tájékozódni, hogy felkészülhessen.

Boon.hu

Október hatodikán, hétfőn 09:30 és 11:00 között az aradi vértanúk emléknapja alkalmából megemlékezést tartanak a Batthyány-emléktáblánál. Emiatt megállóhely-változás lesz a 11-es és 34-es autóbuszok vonalán.

Megállóhely-változás lesz a jövő héten
Forrás: MVK Zrt./A kép illusztráció

Megállóhely-változás Miskolcon

A Batthyány Lajos utcát a Kazinczy Ferenc utca és Tárkányi Béla utca közötti szakaszt ideiglenesen lezárják. A megemlékezés idején a Bábonyibérc felé közlekedő 11-es és Bodótető irányába tartó 34-es autóbuszjáratok nem érintik majd a Kazinczy Ferenc utca megállóhelyét, helyette az 1-es autóbuszjáratok a Petőfi tér megállóhelyén fognak megállni – tájékoztatott az mvkzrt.hu.

 

