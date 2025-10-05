Megállóhely-változás lesz az autóbuszok vonalán

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Megállóhely-változás Miskolcon

A Batthyány Lajos utcát a Kazinczy Ferenc utca és Tárkányi Béla utca közötti szakaszt ideiglenesen lezárják. A megemlékezés idején a Bábonyibérc felé közlekedő 11-es és Bodótető irányába tartó 34-es autóbuszjáratok nem érintik majd a Kazinczy Ferenc utca megállóhelyét, helyette az 1-es autóbuszjáratok a Petőfi tér megállóhelyén fognak megállni – tájékoztatott az mvkzrt.hu.