Mégsem lesz áthelyezve a Hősök tere megállóhely!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Nem lesz ideiglenes megállóhely

Az MVK Zrt. friss tájékoztatása szerint a mai napra (október 29.) tervezett útburkolati munkák elmaradása miatt a Hősök tere megállóhely ideiglenes áthelyezése nem valósul meg.

A korábban közölt, október 29-én reggel várható forgalomváltozás tehát ma nem lép életbe, a járatok a megszokott megállóhelyeken közlekednek.