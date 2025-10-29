október 29., szerda

Friss infó

5 órája

Mégsem lesz áthelyezve a Hősök tere megállóhely!

Az MVK Zrt. közölte a hírt, amely szerint útjavítási munkák maradnak el. Ez azt jelenti, hogy nem lesz ideiglenesen áthelyezve a Hősök tere megállóhely.

Boon.hu

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, október 29-re útjavítási munkálatok voltak tervben, amelyek miatt szerdán ideiglenesen áthelyezték volna a Hősök tere megállóhelyet. Ez mégsem valósul meg – közölte az MVK Zrt.

Mégsem lesz ideiglenes megállóhely
Fotó: Balazs Juhasz

Nem lesz ideiglenes megállóhely

Az MVK Zrt. friss tájékoztatása szerint a mai napra (október 29.) tervezett útburkolati munkák elmaradása miatt a Hősök tere megállóhely ideiglenes áthelyezése nem valósul meg.

A korábban közölt, október 29-én reggel várható forgalomváltozás tehát ma nem lép életbe, a járatok a megszokott megállóhelyeken közlekednek.

 

