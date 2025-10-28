Másképp fognak járni a buszok szerda reggel – Ideiglenes megállóhelyek lesznek kialakítva

Az MVK Zrt. közlése szerint október 29-én, szerda reggel máshol vehetik igénybe az utasok az egyes buszjáratokat. Nyolc órától várhatóan fél 11-ig útburkolati munkálatok miatt a Villanyrendőr megállóhely irányába közlekedő autóbuszokat a Petőfi tér után a Földes Ferenc Gimnázium oldalában kialakított Hősök tere ideiglenes megállóhelyen lehet majd felszállni.

Ideiglenes megállóhely lesz kialakítva a belvárosban

Fotó: GED

Ideiglenes megállóhelyek és extra járatok a Haloween Est alkalmából

A szerda reggeli ideiglenes változás után október 31-én, pénteken pedig extra járatok is fognak közlekedni.

Október 31-én, pénteken a Miskolci Állatkert és Kultúrpark „Halloween Est” rendezvényéhez kapcsolódóan az alapmenetrenden felül extra ZOO járatok közlekednek. A rendezvényről és programjáról portálunk részletesen is beszámolt, erről további részleteket olvashat az alábbi linken: