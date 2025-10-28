1 órája
Másképp fognak járni a buszok szerda reggel – Ideiglenes megállóhelyek lesznek kialakítva
Október 29-én, szerdán reggel nem a megszokott helyen lehet majd buszra szállni. Ideiglenes megállóhelyek lesznek kialakítva útjavítás miatt. Mutatjuk, hol:
Az MVK Zrt. közlése szerint október 29-én, szerda reggel máshol vehetik igénybe az utasok az egyes buszjáratokat. Nyolc órától várhatóan fél 11-ig útburkolati munkálatok miatt a Villanyrendőr megállóhely irányába közlekedő autóbuszokat a Petőfi tér után a Földes Ferenc Gimnázium oldalában kialakított Hősök tere ideiglenes megállóhelyen lehet majd felszállni.
Ideiglenes megállóhelyek és extra járatok a Haloween Est alkalmából
A szerda reggeli ideiglenes változás után október 31-én, pénteken pedig extra járatok is fognak közlekedni.
Október 31-én, pénteken a Miskolci Állatkert és Kultúrpark „Halloween Est” rendezvényéhez kapcsolódóan az alapmenetrenden felül extra ZOO járatok közlekednek. A rendezvényről és programjáról portálunk részletesen is beszámolt, erről további részleteket olvashat az alábbi linken:
Varázslatos és borzongató: ilyen lesz a Halloween az állatkertben
Az autóbuszok a meghirdetett időpontokban automatikusan elindulnak, így az utasoknak nem szükséges külön megrendelni ezeket.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a ZOO járatok csak érvényes menetjeggyel vagy bérlettel vehetők igénybe.
Az extra ZOO járatok indulási időpontjai:
- Felső-Majláth végállomásról: 17:00, 18:00, 20:00, 21:00
- Miskolci Állatkert végállomásról: 17:10, 18:10, 20:10, 21:10
- Emellett pénteken a menetrend szerint közlekedő,
- Felső-Majláth végállomásról 18:55-kor,
- Miskolci Állatkert végállomásról 19:05-kor induló járatok szintén automatikusan közlekednek, előzetes utazási igény bejelentése nélkül – közölte az MVK Zrt.
