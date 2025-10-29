október 29., szerda

Az elhunyt kollégák emlékére gyűltek össze az „Isteni Irgalmasság” Ökumenikus Kápolnában. A közelgő Mindenszentek és Halottak Napja alkalmából a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház dolgozói szerdán délelőtt mécsesgyújtással emlékeztek.

Könnyfakasztó, amit a miskolci kórháznál tettek szerdán - fotók

Eltávozott egészségügyi dolgozók, orvosok, ápolók, adminisztrációs munkatársak emlékére égtek a mécsesek a vármegyei kórházban

Fotó: Vajda János

Október 29-én, szerdán délelőtt a vármegyei kórház dolgozói idén is mécsesgyújtással tisztelegtek elhunyt munkatársaik előtt mindenszentek és halottak napja alkalmából. A megemlékezést az „Isteni Irgalmasság” Ökumenikus Kápolnában a négy nagy történelmi egyház helyi képviselői vezették, igeszolgálattal és áldással emelve az esemény jelentőségét, erősítve a kórházi közösséget. A kápolna falán elhelyezett emléktáblák és a tövükön égő kegyeleti gyertyák az elmúlt évben elhunyt egészségügyi dolgozókra emlékeztettek.

mécsesgyújtás
Mécsesgyújtás és csend: a már eltávozott kollégákra emlékeztek a kórházban Fotó: Vajda János

A mécsesgyújtás a tágabb közösségért is történt

Az esemény különlegessége, hogy a megemlékezés nemcsak a múlt évi elhunytakra koncentrált, hanem az egészségügyi dolgozók közösségére is emlékeztetett. A jelenlévők között voltak orvosok, ápolók és adminisztratív munkatársak, akik együtt gyújtották meg a gyertyákat, és így közösen tisztelegtek az elhunyt kollégák munkája előtt. Az ilyen alkalmak erősítik a kórházi közösséget, és emlékeztetnek arra, hogy az egészségügyben dolgozók mindennapos áldozatos munkája nem marad észrevétlen.

„Bár mindannyiunk feladata az élet védelme és a gyógyítás, elkerülhetetlen, hogy időnként búcsút kell vennünk kollégáinktól. Ilyenkor fontos, hogy a reményre és az élet körforgására koncentráljunk” – mondta Valikovics Attila orvosigazgató-helyettes. Hozzátette, hogy a kórházban folyamatosan érkeznek új orvosok és ápolók, akik tovább viszik a munkát, és ezzel is tisztelegnek azok előtt, akik életüket az egészségügy szolgálatának szentelték.

Elhunyt kollégáikról emlékeztek meg megyei kórház dolgozói

Fotók: Vajda János

