Valaki láthatóan a saját lábára állt Miskolcon

Van, aki a kulcsát hagyja el, más a telefonját – de Miskolcon valaki egy fokkal nagyobbat alkotott: két mankót felejtett a Szentpéteri kapui Tesco melletti autómosónál.

De hogyan ment tovább a tulajdonos?

A történet nemcsak furcsa, hanem egyben szívmelengető is: egy Facebook csoportban posztolta egy csoporttag az elhagyott tárgyat, és nem dobták félre a „járássegítőket”, hanem elkezdték keresni a tulajdonost, hátha valaki felismeri őket.

A közösségi médiában azonnal beindult a találgatás:

Lehet, hogy csoda történt?

– írta valaki.

Biztos "szentelt víz" van a mosóban

- viccelődött egy másik hozzászóló.

Akárhogy is történt, az autómosóban most két türelmes mankó várja, hogy újra kézbe vegyék őket – remélhetőleg nem túl sokáig.

Csak úgy "elhagyatva" várják a gazdájukat

