Valaki láthatóan a saját lábára állt Miskolcon
Különös dolog maradt hátra a Szentpéteri kapui Tesco parkolójában — olyasmi, amire általában nagy szükség van… egészen addig, amíg már nincs. Most a helyiek próbálják kideríteni, kié lehet a „hátrahagyott segítség”.
Egy miskolci áruház parkolójában várja gazdáját az elhagyott tárgy
Fotó: Borbély Gergely
Van, aki a kulcsát hagyja el, más a telefonját – de Miskolcon valaki egy fokkal nagyobbat alkotott: két mankót felejtett a Szentpéteri kapui Tesco melletti autómosónál.
De hogyan ment tovább a tulajdonos?
A történet nemcsak furcsa, hanem egyben szívmelengető is: egy Facebook csoportban posztolta egy csoporttag az elhagyott tárgyat, és nem dobták félre a „járássegítőket”, hanem elkezdték keresni a tulajdonost, hátha valaki felismeri őket.
A közösségi médiában azonnal beindult a találgatás:
Lehet, hogy csoda történt?
– írta valaki.
Biztos "szentelt víz" van a mosóban
- viccelődött egy másik hozzászóló.
Akárhogy is történt, az autómosóban most két türelmes mankó várja, hogy újra kézbe vegyék őket – remélhetőleg nem túl sokáig.
