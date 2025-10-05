október 5., vasárnap

De hogy ment tovább?

10 perce

Valaki láthatóan a saját lábára állt Miskolcon

Címkék#Szentpéteri kapui Tesco#mankó#Facebook#Miskolc

Különös dolog maradt hátra a Szentpéteri kapui Tesco parkolójában — olyasmi, amire általában nagy szükség van… egészen addig, amíg már nincs. Most a helyiek próbálják kideríteni, kié lehet a „hátrahagyott segítség”.

Valaki láthatóan a saját lábára állt Miskolcon

Egy miskolci áruház parkolójában várja gazdáját az elhagyott tárgy

Fotó: Borbély Gergely

Van, aki a kulcsát hagyja el, más a telefonját – de Miskolcon valaki egy fokkal nagyobbat alkotott: két mankót felejtett a Szentpéteri kapui Tesco melletti autómosónál.

De hogyan ment tovább a tulajdonos?

A történet nemcsak furcsa, hanem egyben szívmelengető is: egy Facebook csoportban posztolta egy csoporttag az elhagyott tárgyat, és nem dobták félre a „járássegítőket”, hanem elkezdték keresni a tulajdonost, hátha valaki felismeri őket.

A közösségi médiában azonnal beindult a találgatás:

Lehet, hogy csoda történt?

– írta valaki.

Biztos "szentelt víz" van a mosóban

 - viccelődött egy másik hozzászóló.

Akárhogy is történt, az autómosóban most két türelmes mankó várja, hogy újra kézbe vegyék őket – remélhetőleg nem túl sokáig.

Mankó várja gazdáját Miskolcon
Csak úgy "elhagyatva" várják a gazdájukat
Forrás: FB

