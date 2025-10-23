Közel két évtizede nincs köztünk a hős mentőkutya

Mancs neve mára fogalommá vált. A Miskolcon nevelkedett németjuhász nemcsak Magyarországon, hanem világszerte ismertté vált, miután egy törökországi földrengés során csodát tett. Története ma is élénken él az emberekben.

Mancs Hatirával, akit az 1999-es törökországi földrengés után több mint 80 órával később megtalált

Forrás: Facebook/Lehoczki László

Mancs, a miskolci hős, aki világhírű lett

Mancs 1994-ben született, és már fiatal korában a Spider Mentőcsoport tagjaként kezdte pályafutását. Gazdájával, Lehoczki Lászlóval számtalan bevetésen vett részt, de a világhírnevet az 1999-es törökországi földrengés hozta meg számára. A kutya ekkor segített kimenteni egy hároméves kislányt, aki több mint 82 órát töltött a romok alatt. Ez a mentés Mancs nevét egy csapásra ismertté tette.

A kutya képes volt megkülönböztetni az élő és halott embereket ugyanazon helyszínen, sőt, víz alatt is jelzett holttestet. Az évek során bevetették Salvadorban, Indiában és számos más helyen is, mindig bizonyítva rendkívüli képességeit.

Mancs 2006. október 22-én hunyt el, ám emléke azóta is élénken él a miskolciak és az egész ország szívében. 2004-ben, még életében szobrot kapott a város központjában, a Szinva patak partján, a Villanyrendőrnél, ahol ma is sokan állnak meg előtte tisztelettel. Sőt, a közelmúltban különleges levelet hagyott valaki a szobornál.