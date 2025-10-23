1 órája
Közel két évtizede nincs köztünk a hős mentőkutya
Tizenkilenc éve hunyt a miskolci Spider Mentőcsoport legendás németjuhász kutyája. Mancsot a világ egyik legjobb mentőkutyájaként tartották számon, aki számtalan életet mentett meg és örökre beírta magát a magyar hőstörténelembe.
Mancs neve mára fogalommá vált. A Miskolcon nevelkedett németjuhász nemcsak Magyarországon, hanem világszerte ismertté vált, miután egy törökországi földrengés során csodát tett. Története ma is élénken él az emberekben.
Mancs, a miskolci hős, aki világhírű lett
Mancs 1994-ben született, és már fiatal korában a Spider Mentőcsoport tagjaként kezdte pályafutását. Gazdájával, Lehoczki Lászlóval számtalan bevetésen vett részt, de a világhírnevet az 1999-es törökországi földrengés hozta meg számára. A kutya ekkor segített kimenteni egy hároméves kislányt, aki több mint 82 órát töltött a romok alatt. Ez a mentés Mancs nevét egy csapásra ismertté tette.
A kutya képes volt megkülönböztetni az élő és halott embereket ugyanazon helyszínen, sőt, víz alatt is jelzett holttestet. Az évek során bevetették Salvadorban, Indiában és számos más helyen is, mindig bizonyítva rendkívüli képességeit.
Mancs 2006. október 22-én hunyt el, ám emléke azóta is élénken él a miskolciak és az egész ország szívében. 2004-ben, még életében szobrot kapott a város központjában, a Szinva patak partján, a Villanyrendőrnél, ahol ma is sokan állnak meg előtte tisztelettel. Sőt, a közelmúltban különleges levelet hagyott valaki a szobornál.
Rejtélyes üzenetet hagytak egy miskolci szobornál – részletek a cikkben
Így emlékezett egykori gazdája
Pontosan ma 19 éve, hogy elment… a világ egyik leghűségesebb társa, legjobb barátom, mondhatom bátran a másik felem Mancs. 40 év szakmai múltal a hátam mögött állítom, Mancs tökéletes volt! Amíg csak élek, az utolsó lélegzetvételemig az emlékedet mélységes szeretettel a szívemben őrzöm. Pihenj tovább drága barátom. Álmod legyen továbbra is szép és békés
- emlékezett közösségi oldalán a hős kutyájára Lehoczki László.
Mancs öröksége tovább él
A legendás mentőkutya nemcsak egy szoborban, hanem történetekben is tovább él. Hamarosan megjelenik egy mesefüzet-sorozat „Mancs kalandjai” címmel, amelynek első része „Mancs és az őszi varázserdő” lesz. A könyv célja, hogy Mancs hősies tettei a gyerekekhez is eljussanak, és a jövő generációi is megismerjék azt a kutyát, aki annyi életet mentett meg.
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!