Egy hős kutya újra mesél

A miskolci Spider Mentőcsoport alapítója, Lehoczki László évek óta őrzi és továbbadja Mancs, a hős mentőkutya örökségét. Most egy különleges módon éleszti újra négylábú társát: a

Mancs, a mentőkutya kalandjai

című gyermekkönyv-sorozat lapjain keresztül.

Az első rész, Mancs és az ősz, hamarosan megjelenik, és a szerző tervei szerint ez csak a kezdet. A könyvek mellett egy kedves kifestő is készül, amelyet játékos feladatok egészítenek ki. A sorozat célja, hogy a gyerekek szórakozva tanuljanak bátorságról, segítőkészségről és barátságról – mindarról, amit Mancs a való életben is képviselt.

Lehoczki László azt is elárulta, hogy a felnőtteknek szóló Mancs-történetek folytatása is úton van, így a rajongók minden korosztályban találnak majd olvasnivalót.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!