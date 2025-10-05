október 5., vasárnap

Emlék

Egy hős kutya újra mesél

Hamarosan a legkisebbek is megismerhetik Mancs, a legendás mentőkutya kalandjait.

Mancs a hős kutya kalandjai

A miskolci Spider Mentőcsoport alapítója, Lehoczki László évek óta őrzi és továbbadja Mancs, a hős mentőkutya örökségét. Most egy különleges módon éleszti újra négylábú társát: a 

Mancs, a mentőkutya kalandjai

című gyermekkönyv-sorozat lapjain keresztül.

Az első rész, Mancs és az ősz, hamarosan megjelenik, és a szerző tervei szerint ez csak a kezdet. A könyvek mellett egy kedves kifestő is készül, amelyet játékos feladatok egészítenek ki. A sorozat célja, hogy a gyerekek szórakozva tanuljanak bátorságról, segítőkészségről és barátságról – mindarról, amit Mancs a való életben is képviselt.

Lehoczki László azt is elárulta, hogy a felnőtteknek szóló Mancs-történetek folytatása is úton van, így a rajongók minden korosztályban találnak majd olvasnivalót.

