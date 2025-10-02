„Ég veletek, kismadarak” – fájó búcsú Mályiban

Júniusban négy apró, alig pár napos réti fülesbagoly fióka érkezett a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálatának közreműködésével a Mályi Madármentő Állomás csapatához. A pihés kis csibék akkor még pamutsapkában kuporogtak, és halk csipogással jelezték: enni szeretnének.

A szakemberek mindent megtettek, hogy esélyt kapjanak a túlélésre. Két bagolyfiókát sikerült befogadó fészekbe helyezni, ahol egy másik réti fülesbagoly pár nevelte fel őket. A másik kettő a madármentőknél maradt, akik hónapokon át gondoskodtak róluk.

A két réti fülesbagoly szabadságot kapott a Mályi Madármentő Állomás jóvoltából Forrás: Facebook/Mályi Madármentő Állomás

A Mályi Madármentő Állomás szakemberében kettős érzés kavarog

Az apró fiókák gyorsan cseperedtek, és néhány hét alatt elsajátították mindazt, amire a vadonban szükségük van: az önálló táplálékszerzést, a csendes repülést, a rejtőzködést. A szakemberek kiemelték, hogy egyetlen mentett bagoly sem kerülhet vissza a természetbe addig, amíg nem bizonyítja, hogy képes egyedül is boldogulni.