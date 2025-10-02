33 perce
„Ég veletek, kismadarak” – fájó búcsú Mályiban
A madarak története júniusban kezdődött, amikor még pelyhes fiókaként kerültek a mentőkhöz. Megható búcsúval engedett szabadon két fiatal réti fülesbaglyot a Mályi Madármentő Állomás. Most pedig már teljesen önállóan vadásznak, és visszatérhettek a természetbe.
Júniusban négy apró, alig pár napos réti fülesbagoly fióka érkezett a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálatának közreműködésével a Mályi Madármentő Állomás csapatához. A pihés kis csibék akkor még pamutsapkában kuporogtak, és halk csipogással jelezték: enni szeretnének.
A szakemberek mindent megtettek, hogy esélyt kapjanak a túlélésre. Két bagolyfiókát sikerült befogadó fészekbe helyezni, ahol egy másik réti fülesbagoly pár nevelte fel őket. A másik kettő a madármentőknél maradt, akik hónapokon át gondoskodtak róluk.
A Mályi Madármentő Állomás szakemberében kettős érzés kavarog
Az apró fiókák gyorsan cseperedtek, és néhány hét alatt elsajátították mindazt, amire a vadonban szükségük van: az önálló táplálékszerzést, a csendes repülést, a rejtőzködést. A szakemberek kiemelték, hogy egyetlen mentett bagoly sem kerülhet vissza a természetbe addig, amíg nem bizonyítja, hogy képes egyedül is boldogulni.
A két fiatal bagoly már hetek óta önállóan vadászott, így elérkezett az idő, hogy szabadon engedjék őket. A szabadon engedés előtt gyűrűt kaptak, ami segít a későbbi megfigyelésükben. A madármentők szerint ez mindig kettős érzés: boldogság, mert a madarak visszakaphatják szabadságukat, ugyanakkor szívszorító is, hiszen hónapokon át gondoskodtak róluk.
„Hiányozni fogtok, ég veletek kismadarak” – írta búcsúzóul a Mályi Madármentő Állomás vezetője, Lehoczky Krisztián. Hozzátette: köszönet illeti mindazokat, akik részt vettek a négy kis bagoly megmentésében, legyen szó a nemzeti park őrszolgálatáról, az állomás önkénteseiről vagy támogatóikról.
A történet nemcsak egy sikeres madármentésről szól, hanem arról is, hogy milyen hatalmas összefogás és odaadás szükséges ahhoz, hogy a természet kincsei új esélyt kapjanak.
