október 2., csütörtök

Petra névnap

+12
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Önállósodtak

1 órája

„Ég veletek, kismadarak” – fájó búcsú Mályiban

Címkék#Mályi Madármentő Állomás#réti fülesbagoly#szabadon engedés#Lehoczky Krisztián

A madarak története júniusban kezdődött, amikor még pelyhes fiókaként kerültek a mentőkhöz. Megható búcsúval engedett szabadon két fiatal réti fülesbaglyot a Mályi Madármentő Állomás. Most pedig már teljesen önállóan vadásznak, és visszatérhettek a természetbe.

Boon.hu

Júniusban négy apró, alig pár napos réti fülesbagoly fióka érkezett a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálatának közreműködésével a Mályi Madármentő Állomás csapatához. A pihés kis csibék akkor még pamutsapkában kuporogtak, és halk csipogással jelezték: enni szeretnének.
A szakemberek mindent megtettek, hogy esélyt kapjanak a túlélésre. Két bagolyfiókát sikerült befogadó fészekbe helyezni, ahol egy másik réti fülesbagoly pár nevelte fel őket. A másik kettő a madármentőknél maradt, akik hónapokon át gondoskodtak róluk.

Mályi Madármentő Állomás: két bagoly szabadon engedése
A két réti fülesbagoly szabadságot kapott a Mályi Madármentő Állomás jóvoltából Forrás: Facebook/Mályi Madármentő Állomás

A Mályi Madármentő Állomás szakemberében kettős érzés kavarog

Az apró fiókák gyorsan cseperedtek, és néhány hét alatt elsajátították mindazt, amire a vadonban szükségük van: az önálló táplálékszerzést, a csendes repülést, a rejtőzködést. A szakemberek kiemelték, hogy egyetlen mentett bagoly sem kerülhet vissza a természetbe addig, amíg nem bizonyítja, hogy képes egyedül is boldogulni.

A két fiatal bagoly már hetek óta önállóan vadászott, így elérkezett az idő, hogy szabadon engedjék őket. A szabadon engedés előtt gyűrűt kaptak, ami segít a későbbi megfigyelésükben. A madármentők szerint ez mindig kettős érzés: boldogság, mert a madarak visszakaphatják szabadságukat, ugyanakkor szívszorító is, hiszen hónapokon át gondoskodtak róluk.
Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
„Hiányozni fogtok, ég veletek kismadarak” – írta búcsúzóul a Mályi Madármentő Állomás vezetője, Lehoczky Krisztián. Hozzátette: köszönet illeti mindazokat, akik részt vettek a négy kis bagoly megmentésében, legyen szó a nemzeti park őrszolgálatáról, az állomás önkénteseiről vagy támogatóikról.
A történet nemcsak egy sikeres madármentésről szól, hanem arról is, hogy milyen hatalmas összefogás és odaadás szükséges ahhoz, hogy a természet kincsei új esélyt kapjanak.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu