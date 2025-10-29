október 29., szerda

Változás lesz a fogászati ellátásban ezen a borsodi településen

A fogászati rendelési idő szabadság miatt október 27-31 között módosul. Mályi helyett Emődön lesz a helyettesítés.

Mályi közösségi oldalán tájékoztatnak a változásról

Fotó: Vajda János

Mályi Község Önkormányzatának közösségi oldalán tájékoztatják a lakosságot, hogy a fogászati ellátás módosul.

Mályi
Mályi helyett Emődön lesz a fogászati ellátás 
Forrás: Illusztráció/Wikipédia

Mályi helyett Emődre kell mennünk

2025.10.30-án csütörtökön a helyettesítés Emődön 9 és 10 óra között lesz. 2025.10.31 -én pénteken ugyanitt 9 és 10 óra között várható. A helyettesítés akut, sürgős esetekre szól (fogfájás, arcduzzanat).

 

Emődi rendelő elérhetőségei: Kossuth utca 12.

Telefonszám: 46/542-072, 30/ 616 22 42


 

 

 

