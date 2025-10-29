Tudta?
1 órája
Változás lesz a fogászati ellátásban ezen a borsodi településen
A fogászati rendelési idő szabadság miatt október 27-31 között módosul. Mályi helyett Emődön lesz a helyettesítés.
Mályi közösségi oldalán tájékoztatnak a változásról
Fotó: Vajda János
Mályi Község Önkormányzatának közösségi oldalán tájékoztatják a lakosságot, hogy a fogászati ellátás módosul.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Mályi helyett Emődre kell mennünk
2025.10.30-án csütörtökön a helyettesítés Emődön 9 és 10 óra között lesz. 2025.10.31 -én pénteken ugyanitt 9 és 10 óra között várható. A helyettesítés akut, sürgős esetekre szól (fogfájás, arcduzzanat).
Ezt ne hagyja ki!Nagy buli volt!
2025.10.13. 17:15
Úgysem találja ki, hogy melyik sztár ropta Emődön a hétvégén – ráadásul ingyen!
Emődi rendelő elérhetőségei: Kossuth utca 12.
Telefonszám: 46/542-072, 30/ 616 22 42
Ezt ne hagyja ki!Gyászhír
2025.10.27. 16:30
Eltemették a tragikusan fiatalon elhunyt volt országgyűlési képviselőt - képek
Ezt ne hagyja ki!Ez történt velük
2025.10.27. 16:27
Tavaly imádták őket borsodban – most ketten is eltiltást kaptak
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre