Helyi közélet

2 órája

„Csavarok tartják össze a karomat” Rémálommá vált az élete egy borsodi férfinak, miután majdnem leszakadt a karja (videóval)

Sokkoló, mit kellett átélnie egy kazincbarcikai családapának. Majdnem leszakadt a karja munka közben, az őt foglalkoztató cég viszont nem vállalja a felelősséget.

Egy magyar cég közvetítette ki a férfit Belgiumba hegesztőként, azonban olyan munkakört bíztak rá, amihez nem értett. Rázuhant egy féltonnás nehezék a gyártócsarnokban munka közben, melynek következményeként majdnem leszakadt a karja. Rémálommá vált a baleset után az élete, mert a cég nem hajlandó elismerni a hibáját, még jegyzőkönyvet sem vettek fel az esetről, pedig a férfinak maradandó sérülései lettek.

majdnem leszakadt a karja munkahelyén
Csavarok tartják a kezét Péternek, miután majdnem leszakadt a karja munkahelyén
Forrás: Tények 

Majdnem leszakadt a karja hét hónappal ezelőtt, azóta is fájdalmai vannak

Ahogy felálltam, lefittyent egyszerűen a karom, úgy fogtam meg, nem tartotta egyszerűen semmi sem

- elevenítette fel az átélt borzalmakat a kazincbarcikai férfi a Tények-nek.

Szenvedése már hét hónapja tart, valószínűleg csak a teljes könyökprotézis tudna csillapítani fájdalmán. Munkahelye azonban nem ismerte el felelősségét a balesetben, így egyelőre táppénzre sem tudott elmenni a férfi, mivel ahhoz szükséges a munkahelyi balesetről szóló jegyzőkönyv, amit nem állítottak ki  számára.

Olyat bíztak rá, amihez nem értett, ebből lett a baj

Egy mezőgazdasági rendszer futószerkezetét kellett megszerelnie, ami azonban nem volt a munkakörébe, hegesztőként vették fel.

Instabillá vált maga a szerkezet, eltört egy csavar. A kezem még bent volt, rázuhant tulajdonképpen maga az egész szerkezet

- folytatta tovább B. Péter az események elbeszélését.

Ötszáz kilónyi súly zuhant a kezére. A felkarjában nyílt törést szenvedett, a könyöke pedig szilánkosra tört.

Most jelen pillanatban húsz csavar és három lemez az, ami benne van a karomban


A műtét után hazament családjához, táppénzre viszont továbbra sem tud elmenni

Komoly maradandó sérülései lettek Péternek. A baleset következtében roncsolódtak az ízületei, beszűkült a mozgása, bakteriális fertőzést kapott és csontritkulása lett. A műtét után hazament családjához, a munkáltatója viszont tudomást sem vesz róla. Baleseti jegyzőkönyvet sem vettek fel.

Mivel ezeket a dokumentumokat nem adta át a hivatalnak, a hivatal nem tudott táppénzellátást elindítani

- mondja a férfi elkeseredve.

Jogi lépéseket tesznek az ügyben

A baleset óta egyszer kereste munkáltatója a kazinbarcikai férfit, akkor is azért, hogy utólag írja alá, hogy részt vett munkavédelmi oktatáson, amibe nem ment bele, inkább ügyvédet fogadott, és jogi lépéseket tettek a munkáltatója felé.

További részletek a videóban:

Korábban már írtunk az esetről, azt itt tudja elolvasni:

 

