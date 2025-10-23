2 órája
„Csavarok tartják össze a karomat” Rémálommá vált az élete egy borsodi férfinak, miután majdnem leszakadt a karja (videóval)
Sokkoló, mit kellett átélnie egy kazincbarcikai családapának. Majdnem leszakadt a karja munka közben, az őt foglalkoztató cég viszont nem vállalja a felelősséget.
Egy magyar cég közvetítette ki a férfit Belgiumba hegesztőként, azonban olyan munkakört bíztak rá, amihez nem értett. Rázuhant egy féltonnás nehezék a gyártócsarnokban munka közben, melynek következményeként majdnem leszakadt a karja. Rémálommá vált a baleset után az élete, mert a cég nem hajlandó elismerni a hibáját, még jegyzőkönyvet sem vettek fel az esetről, pedig a férfinak maradandó sérülései lettek.
Majdnem leszakadt a karja hét hónappal ezelőtt, azóta is fájdalmai vannak
Ahogy felálltam, lefittyent egyszerűen a karom, úgy fogtam meg, nem tartotta egyszerűen semmi sem
- elevenítette fel az átélt borzalmakat a kazincbarcikai férfi a Tények-nek.
Szenvedése már hét hónapja tart, valószínűleg csak a teljes könyökprotézis tudna csillapítani fájdalmán. Munkahelye azonban nem ismerte el felelősségét a balesetben, így egyelőre táppénzre sem tudott elmenni a férfi, mivel ahhoz szükséges a munkahelyi balesetről szóló jegyzőkönyv, amit nem állítottak ki számára.
Olyat bíztak rá, amihez nem értett, ebből lett a baj
Egy mezőgazdasági rendszer futószerkezetét kellett megszerelnie, ami azonban nem volt a munkakörébe, hegesztőként vették fel.
Instabillá vált maga a szerkezet, eltört egy csavar. A kezem még bent volt, rázuhant tulajdonképpen maga az egész szerkezet
- folytatta tovább B. Péter az események elbeszélését.
Ötszáz kilónyi súly zuhant a kezére. A felkarjában nyílt törést szenvedett, a könyöke pedig szilánkosra tört.
Most jelen pillanatban húsz csavar és három lemez az, ami benne van a karomban
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A műtét után hazament családjához, táppénzre viszont továbbra sem tud elmenni
Komoly maradandó sérülései lettek Péternek. A baleset következtében roncsolódtak az ízületei, beszűkült a mozgása, bakteriális fertőzést kapott és csontritkulása lett. A műtét után hazament családjához, a munkáltatója viszont tudomást sem vesz róla. Baleseti jegyzőkönyvet sem vettek fel.
Mivel ezeket a dokumentumokat nem adta át a hivatalnak, a hivatal nem tudott táppénzellátást elindítani
- mondja a férfi elkeseredve.
Jogi lépéseket tesznek az ügyben
A baleset óta egyszer kereste munkáltatója a kazinbarcikai férfit, akkor is azért, hogy utólag írja alá, hogy részt vett munkavédelmi oktatáson, amibe nem ment bele, inkább ügyvédet fogadott, és jogi lépéseket tettek a munkáltatója felé.
További részletek a videóban:
Korábban már írtunk az esetről, azt itt tudja elolvasni:
Súlyos munkabaleset érte a kazincbarcikai családapát, a cég még csak szóra sem méltatja
Alsónadrágjából került elő olyan dolog Hangonynál, ami miatt eljárást indítottak ellene
Csak hitte, hogy borzra céloz a borsodi erdőben… olyan állatot lőtt ki, hogy már vizsgálja az egyetem is – fotó