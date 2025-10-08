október 8., szerda

1 órája

Miskolc is konzultációs helyszíne lesz az ország legnagyobb fotópályázatának

Idén hetedik alkalommal hirdették meg az ország legnagyobb fotópályázatát. A Magyarország 365 fotópályázat hat kategóriában várja a profi és amatőr fotósok jelentkezését.

Boon.hu
Miskolc is konzultációs helyszíne lesz az ország legnagyobb fotópályázatának

A mészköves Odvas-kő egyedülálló látványt nyújt. Magyarország 365 pályázatban országunk legszebb tájairól készült képekkel is lehet pályázni

Forrás: termeszetjaro.hu

Fotó: Németh-Bucsi Attila/Magyar Természetjáró Szövetség

A Magyarország 365 fotópályázat célja, hogy bemutassa hazánk szépségeit, értékeit és mindazt, amire közösen büszkék lehetünk.

Magyarország 365 fotópályázat
A Magyarország 365 fotópályázat tavalyi kiírásának díjazott, illetve legjobb képeiből nyílt ingyenes fotókiállítás a Városligetben 2024. szeptember 19-én 
Fotó: Kocsis Zoltán

A Miskolci Fotóklub ad otthont az országos konzultációsorozat utolsó állomásának, ahol lehetőség nyílik személyesen találkozni a zsűritagokkal és szakmai kérdéseket feltenni.

A Magyarország 365 fotópályázat konzultációs lehetőséget biztosít

Miskolcon a Sub Rosa Cafe különtermében október 9 -én csütörtökön, 17 óra 30 perctől a következő zsűritagoktól lehet konzultációs lehetőséget kérni:

  • Kaiser Ottó – Balogh Rudolf-díjas fotográfus, a zsűri elnöke
  • Haris László – fotóművész, kiváló művész, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja
  • Potyó Imre – környezetkutató, díjazott természetfotós, 2025-ben a magyar természetfotó nagydíjasa
  • Rizsavi Tamás – fotográfus, a 2021-es pályázat közönségdíjasa

Kérdéseikre válaszokat kaphatnak 

A zsűritagok bemutatkozása és a pályázat rövid ismertetése után, kérdéseket tehetnek fel a résztvevők, majd regisztrációhoz kötött portfólió preview következik a zsűritagokkal (kb. 10 perc/fotós) Regisztrálni a szakmai konzultációra és portfólió preview a [email protected] e-mailre lehetséges, a tárgyban fel kell tüntetni: Miskolc. A helyek száma korlátozott, a jelentkezések beérkezési sorrendben rögzítik.

 

