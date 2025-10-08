Miskolc is konzultációs helyszíne lesz az ország legnagyobb fotópályázatának

A Magyarország 365 fotópályázat célja, hogy bemutassa hazánk szépségeit, értékeit és mindazt, amire közösen büszkék lehetünk.

A Magyarország 365 fotópályázat tavalyi kiírásának díjazott, illetve legjobb képeiből nyílt ingyenes fotókiállítás a Városligetben 2024. szeptember 19-én

Fotó: Kocsis Zoltán

A Miskolci Fotóklub ad otthont az országos konzultációsorozat utolsó állomásának, ahol lehetőség nyílik személyesen találkozni a zsűritagokkal és szakmai kérdéseket feltenni.

A Magyarország 365 fotópályázat konzultációs lehetőséget biztosít

Miskolcon a Sub Rosa Cafe különtermében október 9 -én csütörtökön, 17 óra 30 perctől a következő zsűritagoktól lehet konzultációs lehetőséget kérni:

Kaiser Ottó – Balogh Rudolf-díjas fotográfus, a zsűri elnöke

Haris László – fotóművész, kiváló művész, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja

Potyó Imre – környezetkutató, díjazott természetfotós, 2025-ben a magyar természetfotó nagydíjasa

Rizsavi Tamás – fotográfus, a 2021-es pályázat közönségdíjasa

