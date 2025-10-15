Ennél cukibbat ma még nem látott! A Miskolci Állatkert szeptemberi újszülöttjét látogattuk meg

A magyar szürkemarha az egyik legismertebb őshonos háziállatunk, amely évszázadokon keresztül fontos szerepet játszott a hazai mezőgazdaságban.

A magyar szürkemarha borjú éppen pihent, mikor ott jártunk

Fotó: Takács József

A Miskolci Állatkert szeptember 22-én adott hírt arról, hogy új jövevénnyel gazdagodott a park. Az egészséges szürkemarha borjú azóta már sokat nőtt, de amikor ott jártunk éppen pihent.

A magyar szürkemarha könnyen alkalmazkodik

A szürkemarha kiválóan alkalmazkodik a szélsőséges időjárási körülményekhez. Ennek a tulajdonságának köszönhető, hogy szinte egész évben a legelőt járja és a különböző hozamfokozó takarmányok nélkül is magas minőségű húst produkál.