Hungarikum

41 perce

Ennél cukibbat ma még nem látott! A Miskolci Állatkert szeptemberi újszülöttjét látogattuk meg

Új jövevénnyel gazdagodott a Miskolci Állatkert még szeptemberben. Egy egészséges magyar szürkemarha borjú látott napvilágot, akit a napokban meglátogattunk, és ha már ott járunk, más cukiságokat is lencsevégre kaptunk.

Galambos Eszter
Ennél cukibbat ma még nem látott! A Miskolci Állatkert szeptemberi újszülöttjét látogattuk meg

A kicsi borjút óvja és védi a családja

Fotó: Takacs Jozsef

A magyar szürkemarha az egyik legismertebb őshonos háziállatunk, amely évszázadokon keresztül fontos szerepet játszott a hazai mezőgazdaságban.

magyar szürkemarha
A magyar szürkemarha borjú éppen pihent, mikor ott jártunk 
Fotó: Takács József

A Miskolci Állatkert szeptember 22-én adott hírt arról, hogy új jövevénnyel gazdagodott a park. Az egészséges szürkemarha borjú azóta már sokat nőtt, de amikor ott jártunk éppen pihent. 

A magyar szürkemarha könnyen alkalmazkodik 

A szürkemarha kiválóan alkalmazkodik a szélsőséges időjárási körülményekhez. Ennek a tulajdonságának köszönhető, hogy szinte egész évben a legelőt járja és a különböző hozamfokozó takarmányok nélkül is magas minőségű húst produkál.

A borjú egyelőre „pirók” színű

Jellegzetes hosszú, ívelt szarváról és szürke szőrzetéről könnyen felismerhető. A borjú ilyenkor még „pirók” színű, nagyjából fél éves korára válik majd szürkévé. A magyar szürkemarha valódi hungarikum, a törvényileg védett háziállataink egyike, az Alföld világszerte ismert jellegzetessége.

Cuki állatok a Miskolci Állatkertben

Fotók: Takács József

A Miskolci Állatkert ősszel is népszerű 

Ősszel is érdemes meglátogatni a Miskolci Állatkertet, hiszen gyönyörű természeti környezetben sétálhatunk a kellemes friss őszi erdőillatot magunkba szívva és közben állatokat is megismerhetjük.

 

