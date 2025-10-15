41 perce
Ennél cukibbat ma még nem látott! A Miskolci Állatkert szeptemberi újszülöttjét látogattuk meg
Új jövevénnyel gazdagodott a Miskolci Állatkert még szeptemberben. Egy egészséges magyar szürkemarha borjú látott napvilágot, akit a napokban meglátogattunk, és ha már ott járunk, más cukiságokat is lencsevégre kaptunk.
A kicsi borjút óvja és védi a családja
Fotó: Takacs Jozsef
A magyar szürkemarha az egyik legismertebb őshonos háziállatunk, amely évszázadokon keresztül fontos szerepet játszott a hazai mezőgazdaságban.
A Miskolci Állatkert szeptember 22-én adott hírt arról, hogy új jövevénnyel gazdagodott a park. Az egészséges szürkemarha borjú azóta már sokat nőtt, de amikor ott jártunk éppen pihent.
A magyar szürkemarha könnyen alkalmazkodik
A szürkemarha kiválóan alkalmazkodik a szélsőséges időjárási körülményekhez. Ennek a tulajdonságának köszönhető, hogy szinte egész évben a legelőt járja és a különböző hozamfokozó takarmányok nélkül is magas minőségű húst produkál.
A borjú egyelőre „pirók” színű
Jellegzetes hosszú, ívelt szarváról és szürke szőrzetéről könnyen felismerhető. A borjú ilyenkor még „pirók” színű, nagyjából fél éves korára válik majd szürkévé. A magyar szürkemarha valódi hungarikum, a törvényileg védett háziállataink egyike, az Alföld világszerte ismert jellegzetessége.
Cuki állatok a Miskolci ÁllatkertbenFotók: Takács József
A Miskolci Állatkert ősszel is népszerű
Ősszel is érdemes meglátogatni a Miskolci Állatkertet, hiszen gyönyörű természeti környezetben sétálhatunk a kellemes friss őszi erdőillatot magunkba szívva és közben állatokat is megismerhetjük.
