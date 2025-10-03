Az amatőr muzsikálástól a Magyar Örökségig

Sátoraljaújhelyre került, első ízben, a Magyar Örökség díj. A díjazott a helyi Lavotta János Kamarazenekar és annak alapítója-vezetője, Dombóvári János.

Magyar Örökség díjas az újhelyi hegedűművész és zenekara

A díjazott személyes Facebook-posztjában számolt be az elismerésről. A bejegyzés első mondatában azt emelte ki: „Sátoraljaújhely első Magyar Örökség Díja 😍”.

Dombóvári János és a Lavotta János Kamarazenekar szeptember 27-én vette át a Magyar Örökség Díjat a fővárosi Ráday Ház dísztermében. A Magyar Nyelv Városa címmel kitüntetett Sátoraljaújhely a megítélt díjjal felkerült a Kárpát-medence zenei térképére. Bartók, Kodály, Dohnányi, Hubay, Farkas, Szokolay, Cantemus, Szent Efrém, Muzsikás, Pál István Szalonna és Bandája... bizony megborzongtató a korábbi díjazottak névsora... Harmincöt év állhatatos, rendhagyó körülmények között végzett nemzeti önazonosságot erősítő művészi munkája immár Magyar Örökség.

Mint a rendezvény honlapján megtalálható, a múlt hétvégi ünnepi eseményen összességében az alábbi művészek és művészeti csoportok, illetve tevékenységeik részesültek elismerésben:

Potápi Árpád János nemzetépítő szolgálata

a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves teljesítménye

a nagybányai Teleki Magyar Háznak a magyar kultúráért végzett szolgálata

Szakács Imre László festőművész életműve

Dombóvári János és a Lavotta János Kamarazenekar

Szakály Sándor történészi munkássága

az 1980-ban alapított Solaris együttes / magyar progresszív rock zenekar nemzetközileg is elismert zeneművészete

A leírásból kiderül: felsoroltak tekintetében „munkásságuknak időtálló lenyomata immáron a Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumában is fellelhető, nevüket pedig az Aranykönyv őrzi. A Magyar Örökség és Európa Egyesület, valamint a Magyar Örökség díj fő támogatója az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság, kiemelt támogatói pedig Schmitt Pál, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, az Állatorvostudományi Egyetem, valamint az ugyancsak Magyar Örökség díjas Vincze László és Fiai Papírmerítő Műhely voltak.”