Zúgás az égen Mezőkövesd felett – katonai helikopterek gyakorlatoznak a térségben

A következő napokban a mezőkövesdiek és a környező települések lakói szokatlan hanghatásokat tapasztalhatnak az égen. A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint október 8–9. között helikopterekkel végrehajtott gyakorlati feladatok zajlanak a térségben, ami a szokásosnál intenzívebb légijármű-forgalommal járhat.

A Magyar Honvédség helikopterei gyakorlatoznak Mezőkövesdnél Forrás: Facebook

A hadgyakorlat célja, hogy a katonák valós körülmények között fejlesszék légi felderítési, szállítási és együttműködési képességeiket. A műveletek során különböző típusú katonai helikopterek – köztük szállító- és felderítő gépek – is megjelenhetnek a levegőben, főként a nappali órákban.

A Magyar Honvédség köszönetet mondott a lakosságnak

A honvédség közleményében hangsúlyozta: minden esetben a vonatkozó jogszabályokat betartva hajtják végre a repüléseket, és mindent megtesznek azért, hogy a lakosság nyugalmát a lehető legkevésbé zavarják. A gyakorlat ideje alatt a repülések időszaka és intenzitása az aktuális feladatokhoz igazodik, így előfordulhat, hogy egyes városrészekben vagy a környező településeken is hallható lesz a helikopterek zúgása.