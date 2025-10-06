31 perce
Zúgás az égen Mezőkövesd felett – katonai helikopterek gyakorlatoznak a térségben
Október 8–9. között a megszokottnál hangosabb napokra kell készülni Mezőkövesd térségében. A Magyar Honvédség helikopteres gyakorlata miatt ideiglenesen megnövekedhet a légijármű-forgalom és az ezzel járó zajterhelés.
A következő napokban a mezőkövesdiek és a környező települések lakói szokatlan hanghatásokat tapasztalhatnak az égen. A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint október 8–9. között helikopterekkel végrehajtott gyakorlati feladatok zajlanak a térségben, ami a szokásosnál intenzívebb légijármű-forgalommal járhat.
A hadgyakorlat célja, hogy a katonák valós körülmények között fejlesszék légi felderítési, szállítási és együttműködési képességeiket. A műveletek során különböző típusú katonai helikopterek – köztük szállító- és felderítő gépek – is megjelenhetnek a levegőben, főként a nappali órákban.
A Magyar Honvédség köszönetet mondott a lakosságnak
A honvédség közleményében hangsúlyozta: minden esetben a vonatkozó jogszabályokat betartva hajtják végre a repüléseket, és mindent megtesznek azért, hogy a lakosság nyugalmát a lehető legkevésbé zavarják. A gyakorlat ideje alatt a repülések időszaka és intenzitása az aktuális feladatokhoz igazodik, így előfordulhat, hogy egyes városrészekben vagy a környező településeken is hallható lesz a helikopterek zúgása.
A Magyar Honvédség egyúttal köszönetet mondott a lakosságnak a megértésért és türelemért. Mint fogalmaztak: ezek a gyakorlatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy a magyar katonák felkészülten, összehangoltan és biztonságosan lássák el feladataikat – legyen szó honvédelmi, katasztrófavédelmi vagy nemzetközi együttműködésekről.
A helyieknek tehát érdemes felkészülniük arra, hogy október 8–9. között rövid ideig fokozott légi forgalom lesz Mezőkövesd környékén. A honvédség azonban ígéri: a helikopterek csak a feltétlenül szükséges ideig tartózkodnak majd a térség felett.
