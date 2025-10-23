október 23., csütörtök

Egységben az erő

1 órája

Tartalékosok az Adaptive Hussars 2025 gyakorlaton

Az elmúlt hetekben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei tartalékos katonák valós helyzeteket modellezve gyakorolták a műveleti eljárásokat, az együttműködés rendjét, őrzés-védelmi feladatokban vettek részt és ellenőrző-áteresztő pontokat működtetve erősítették felkészültségüket a haza szolgálatára. A Magyar Honvédség védelmi képességeiben továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a tartalékos erők.

Tartalékosok az Adaptive Hussars 2025 gyakorlaton

A gyakorlat egyik fontos célkitűzését volta tartalékos katonák kiképzettségi szintjének további növelése, és ezzel párhuzamosan az alaprendeltetési feladatok begyakorlásának erősítése

Fotó: Pekola Attila tartalékos főhadnagy

Több száz tartalékos katona vonult be az Magyar Honvédség vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred három zászlóaljának települési helyeire, hogy részt vegyen a NATO-keretek között megrendezett Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlaton, valamint az ezzel párhuzamosan zajló kiképzéseken. 

A Magyar Honvédség védelmi képességeiben továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a tartalékos erők
Fotó: Pekola Attila tartalékos főhadnagy

Az esemény kiváló lehetőséget teremtett arra, hogy az ezred hatékonyan együttműködjön a műveleti alakulatokkal és a közigazgatási szervekkel. A gyakorlat során azt is tesztelték a miskolci Stromfeld laktanyában, hogy veszélyhelyzetben a hátország védelmére rendelt katonák milyen gyorsan érhetik el az alapkiképzettségi szintet, ezért a gyakorlat részeként egy 14 napos alapfelkészítés is indult az objektumban.

A Magyar Honvédség számít a tartalékos erőkre 

A Magyar Honvédség védelmi képességeiben továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a tartalékos erők. A gyakorlat egyik fontos célkitűzését volta tartalékos katonák kiképzettségi szintjének további növelése, és ezzel párhuzamosan az alaprendeltetési feladatok begyakorlásának erősítése jelentette. Az elmúlt évben a „Szeretem, megvédem” toborzókampány sikerének köszönhetően jelentősen bővült a tartalékos honvédek létszáma, akik ezúttal is bizonyították elhivatottságukat és a haza védelme iránti elkötelezettségüket.

Mezei Zoltán tartalékos őrnagy, a Majthényi Károly 10. Területvédelmi Zászlóalj katonája őrparancsnokként vett részt a gyakorlaton.

Tartalékos katona vagyok, de korábban hivatásosként is szolgáltam egészen 2011-ig. Pályafutásom során több helyen megfordultam: szolgáltam Hetényegyházán, Kecskemét mellett, valamint Budapesten is. Amikor meghirdették a tartalékos rendszert, az elsők között jelentkeztem, mert úgy éreztem, szeretnék visszatérni a honvédséghez. Már középiskolás koromban eldöntöttem, hogy a katonai pálya lesz az utam, és ezt az elhivatottságot a mai napig érzem magamban. A tartalékos szolgálat során is egy összetartó, bajtársi közösség vesz körül, ami sokat jelent számomra. A mostani gyakorlatra azért jelentkeztem, mert nem szeretnék elszakadni ettől a közösségtől. Úgy gondolom, mindig lehet valami újat tanulni – elméletben sok mindent meg lehet érteni, de a gyakorlat egészen más élményt ad: igazi tapasztalatot jelent, ami minden alkalommal gazdagít.

Az őrzés-védelmi feladatokban vett részt 

Bialkó Áron tartalékos főtörzsőrmester tavaly jelentkezett a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei zászlóaljhoz, a mostani gyakorlaton őrzés-védelmi feladatokban vett részt szakaszaltisztként.

Az airsoft lövészet hozott közel a katonai világhoz – ez a sport mindig is érdekelt, és mivel a tartalékos szolgálat jól összeegyeztethető a civil élettel, úgy döntöttem, belevágok. Cégvezetőként meg tudtam oldani, hogy egyhuzamban elvégezzem mind a 12 modult, ami intenzív, de nagyon hasznos időszak volt. A kiképzés végére rájöttem, mennyire összetett ez a hivatás, ezért azóta is igyekszem fejlődni, részt venni a gyakorlatokon és tovább képezni magam. Részt vettem már Moonstar gyakorlat felkészítésen is, és örülök, hogy számítanak rám a gyakorlatokon. Szeretnék tartalékos katonaként több tapasztalatot szerezni, ezért mindig megnézem, hogy egy-egy képzés vagy feladat mennyire szolgálja a fejlődésemet.

Valósághű helyzetekben bizonyíthatnak 

A kiképzési események kiváló lehetőséget biztosítanak a tartalékos katonáknak, hogy elmélyítsék tudásukat és készségeiket. A csapatban végzett szolgálat nemcsak az egyéni fejlődést segíti, hanem a közösség erejét is erősíti, miközben a résztvevők valósághű helyzetekben tapasztalhatják meg az összetartás és együttműködés jelentőségét. Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat ismét megerősítette, hogy a tartalékos katonák igazi ereje a bajtársi összefogásban, a közösség iránti hűségben és a hazájuk szolgálatához való feltétlen elkötelezettségben rejlik, és ez az erő adja a Magyar Honvédség egyik legnagyobb értékét.
 

 

