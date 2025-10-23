Tartalékosok az Adaptive Hussars 2025 gyakorlaton

Több száz tartalékos katona vonult be az Magyar Honvédség vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred három zászlóaljának települési helyeire, hogy részt vegyen a NATO-keretek között megrendezett Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlaton, valamint az ezzel párhuzamosan zajló kiképzéseken.

A Magyar Honvédség védelmi képességeiben továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a tartalékos erők

Fotó: Pekola Attila tartalékos főhadnagy

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az esemény kiváló lehetőséget teremtett arra, hogy az ezred hatékonyan együttműködjön a műveleti alakulatokkal és a közigazgatási szervekkel. A gyakorlat során azt is tesztelték a miskolci Stromfeld laktanyában, hogy veszélyhelyzetben a hátország védelmére rendelt katonák milyen gyorsan érhetik el az alapkiképzettségi szintet, ezért a gyakorlat részeként egy 14 napos alapfelkészítés is indult az objektumban.