Szellemgyár Tokaj-hegyalján: megeszi és kiköpi az idő a legendás üzemet, új videón a lassú pusztulás

Tokaj-hegyaljáról elsősorban a bor jut eszünkbe, de egykor virágzó ipar is élt a vidéken. A mádi kaolingyár volt, hogy százaknak adott munkát, ma a megfakult, monumentális gyárépület kitört üvegű ablakokkal, üresen tátongó kéményekkel áll. Mozdulatlan munkagépek, dugig töltött zsákok, amelyek nem várnak senkire, félig bedőlt rozsdás kapu, mellette rogyadozó, helyenként hiányzó kerítés, mögötte méteres gaz, amely a betonutak között is megtalálja a maga útját. Az Urbex Hungary csapata bejutott az egykori üzembe, és döbbenetes, amit felvettek.

Az Urbex Hungary bejutott a mádi kaolingyárba, ami egykor emberek százainak megélhetését biztosította

Forrás: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában

A mádi kaolingyár hőskora

Mád iparának múltjáról kevés adat maradt fenn, de biztos, hogy évszázadokkal korábban is jelen voltak azok az ágazatok, amelyek a lakosság ellátását és a szőlőtermesztést szolgálták. A bányászat 200 éves múltra tekint vissza. Az 1830-as években a Diós-völgyben vasércet találtak, majd a Bombolytetőn megkezdődött a kaolin kitermelése. A bánya 1930-ban került a Barna testvérek tulajdonába, a kaolint ekkor a csepeli Neményi Papírgyárba szállították. 1936-tól már „Kaolin Iszapoló és Bányaipari Rt.” néven működött tovább a vállalkozás – olvasható az ásványbányászat története Mád honlapján.

A rendszerváltás után elindult a hanyatlás

1948-ban államosították a bányákat, így hosszú ideig az Országos Érc- és Ásványbányák Hegyaljai Művei irányította a termelést. A nyolcvanas években élte fénykorát az üzem, ekkor mintegy nyolcszáz embernek adott munkát a kaolinüzem. Még Baskóról és Sárospatakról is jártak dolgozni, buszok szállították a három műszakban dolgozókat. A rendszerváltás után azonban fokozatosan megindult a hanyatlás. A gyár kisebb egységekre esett szét, majd lassan teljesen leállt a termelés.

Már tíz éve is szellemgyár volt

Éppen tíz évvel ezelőtt, 2015-ben az Észak-Magyarország is járt a már akkor is szellemgyárként ismert üzemben. Akkor idézte fel Tatárka József, Mád akkori polgármestere a gyár fénykorát és hanyatlását.

A Kaolin a nyolcvanas évek elején élte a fénykorát, akkor nyolcszáz embernek adott munkát ez az ásványfeldolgozó. Még Baskóról és Sárospatakról is jártak ide dolgozni, pedig az majdnem negyven kilométerre van. Három műszakban szállították a buszok a munkásokat.

A rendszerváltás idején kezdődött a fokozatos leépülés.

Volt úgy, hogy a munkások húszliteres kannákkal szaladgáltak a benzinkútra gázolajért, mert a rakodógépek az út közepén megálltak – folytatta. – Egyszer elfogytak a zsákok, hívták a tulajt, mi legyen, vinnék az árut. Azt mondta, adjatok el vagy tíz tonna vasat, van ott elég, aztán vegyetek.

A tíz évvel ezelőtti tudósításunkat az alábbi cikkben olvashatják.