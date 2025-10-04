Nimfapapagájt nyerhetünk a hétvégén a Tudomány és Technika Házában!

Igazi látványosságra készülhetnek az állatbarátok Miskolcon: a Herman Ottó Természetvédők és Díszmadártenyésztők Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete tagjai október 4-5-én rendezik meg a díszmadárkiállítást a Tudomány és Technika Házában. A madárshow öt kontinens 29 fajának 80 egyedét vonultatja fel, a legnagyobb arától a legkisebb hullámos papagájig.

A madárshow izgalma: szavazás és nyeremény

A látogatók szavazhatnak a legszebb madarakra, és a voksolók között egy szerencsés nimfapapagáj tulajdonos lehet. Ez a lehetőség különösen vonzó lehet olyan családok számára, akik nemcsak nézelődni érkeznek, hanem aktívan is részt vennének egy egzotikus madár tartásában.