1 órája
Nimfapapagájt nyerhetünk a hétvégén a Tudomány és Technika Házában!
Öt kontinens 29 fajának 80 egyede mutatkozik be, a legnagyobb arától a legkisebb hullámos papagájig. Október 4-5-én igazi madárshow várja a látogatókat Miskolcon a Tudomány és Technika Házában. A közönség szavazhat a legszebbekről, és akár nimfapapagájt is nyerhetnek a szerencsések.
Nimfapapagáj lesz a nyeremény a miskolci madárshow-n!
Forrás: Facebook
Igazi látványosságra készülhetnek az állatbarátok Miskolcon: a Herman Ottó Természetvédők és Díszmadártenyésztők Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete tagjai október 4-5-én rendezik meg a díszmadárkiállítást a Tudomány és Technika Házában. A madárshow öt kontinens 29 fajának 80 egyedét vonultatja fel, a legnagyobb arától a legkisebb hullámos papagájig.
A madárshow izgalma: szavazás és nyeremény
A látogatók szavazhatnak a legszebb madarakra, és a voksolók között egy szerencsés nimfapapagáj tulajdonos lehet. Ez a lehetőség különösen vonzó lehet olyan családok számára, akik nemcsak nézelődni érkeznek, hanem aktívan is részt vennének egy egzotikus madár tartásában.
Régiségvásár, fashion show, szüreti napok, gombanapok és még sorolhatnánk. Október első hétvégéjén nem lesz megállás!
Tanácsok és közelről a madarakhoz
A kiállításon a madártartók szakmai tippeket adnak a sikeres madártartáshoz és tenyésztéshez. A legkisebbek pedig törpenyulakat is simogathatnak, így az egész család számára izgalmas és tanulságos programot kínál a rendezvény.
Madarak a világ minden tájáról
A látogatók találkozhatnak:
- arákkal,
- amazonokkal,
- kakadukkal,
- Sándor papagájokkal,
valamint a világ papagáj társadalmának sok más színes, rikácsoló vagy emberi beszédet utánzó képviselőjével. A miskolci madárshow remek alkalom, hogy a közönség közelről csodálja meg a távoli földrészek madarait, és megismerkedjen a díszmadártenyésztés fortélyaival.
Október első hétvégéjén tehát Miskolc valódi madárparadicsommá válik: látványos kiállítás, szakmai tanácsok, szavazás és nyeremény, valamint családbarát programok várják az érdeklődőket a Tudomány és Technika Házában.
