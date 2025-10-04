október 4., szombat

Egzotikus madarak

2 órája

Nimfapapagájt nyerhetünk a hétvégén a Tudomány és Technika Házában!

Öt kontinens 29 fajának 80 egyede mutatkozik be, a legnagyobb arától a legkisebb hullámos papagájig. Október 4-5-én igazi madárshow várja a látogatókat Miskolcon a Tudomány és Technika Házában. A közönség szavazhat a legszebbekről, és akár nimfapapagájt is nyerhetnek a szerencsések.

Nimfapapagáj lesz a nyeremény a miskolci madárshow-n!

Forrás: Facebook

Igazi látványosságra készülhetnek az állatbarátok Miskolcon: a Herman Ottó Természetvédők és Díszmadártenyésztők Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete tagjai október 4-5-én rendezik meg a díszmadárkiállítást a Tudomány és Technika Házában. A madárshow öt kontinens 29 fajának 80 egyedét vonultatja fel, a legnagyobb arától a legkisebb hullámos papagájig.

madárshow
A madárshow igazi családi program lehet Miskolcon Forrás:  MW

A madárshow izgalma: szavazás és nyeremény

A látogatók szavazhatnak a legszebb madarakra, és a voksolók között egy szerencsés nimfapapagáj tulajdonos lehet. Ez a lehetőség különösen vonzó lehet olyan családok számára, akik nemcsak nézelődni érkeznek, hanem aktívan is részt vennének egy egzotikus madár tartásában.

Tanácsok és közelről a madarakhoz

A kiállításon a madártartók szakmai tippeket adnak a sikeres madártartáshoz és tenyésztéshez. A legkisebbek pedig törpenyulakat is simogathatnak, így az egész család számára izgalmas és tanulságos programot kínál a rendezvény.

Madarak a világ minden tájáról

A látogatók találkozhatnak:

  • arákkal,
  • amazonokkal,
  • kakadukkal,
  • Sándor papagájokkal,

valamint a világ papagáj társadalmának sok más színes, rikácsoló vagy emberi beszédet utánzó képviselőjével. A miskolci madárshow remek alkalom, hogy a közönség közelről csodálja meg a távoli földrészek madarait, és megismerkedjen a díszmadártenyésztés fortélyaival.
Október első hétvégéjén tehát Miskolc valódi madárparadicsommá válik: látványos kiállítás, szakmai tanácsok, szavazás és nyeremény, valamint családbarát programok várják az érdeklődőket a Tudomány és Technika Házában.

