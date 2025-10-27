október 27., hétfő

Szabina névnap

+11
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

32 perce

Gyerekekkel építtettek éttermet és hotelt egy településen!

Címkék#mád#Madáretető#rovarhotel

Rovarhotelt és madáretetőket készítettek közösen a családok, ahol a legkisebbek is lelkesen kalapáltak, festettek és barkácsoltak. A mádi program nemcsak vidám közösségi élményt adott, hanem a természet védelméről is tanított.

Boon.hu
Gyerekekkel építtettek éttermet és hotelt egy településen!

Kezdődhet a munka!

Forrás: Facebook/Mád község

Mádon egy különleges, kézműves délutánon gyerekek és felnőttek együtt építették meg a település új „éttermét” és „szállodáját” – egy látványos madáretetőt és egy rovarhotelt. A természetbarát kezdeményezés célja, hogy a gyerekek játékos formában ismerkedjenek meg a környezetvédelemmel, miközben közösen szépítik a falut.

mád
Mád dísze lett az új madáretető-komplexum
Forrás: Facebook/Mád község

Kéz a kézben szépül Mád

A program során a családok együtt dolgoztak. Volt, aki fűrészelt, más színesre festette a készülő rovarhotel elemeit, a legkisebbek pedig örömmel töltötték meg a kis házikókat fenyőtobozzal, szalmával és fakéreggel, hogy az apró lakók mielőbb birtokba vehessék új otthonukat. A rovarhotel mellett egy igazi madáretető -komplexum is helyet kapott. 

Így készült az új hotel a rovaroknak
Forrás: Facebook/Mád község

A közösségi programon mindenki megtapasztalhatta, hogy a természetvédelem és az alkotás öröme kéz a kézben járhat. A nap végére a „hotel” és az „étterem” elkészült – csak az „ágyakra” kell még egy kis díszítés –, és már várják az első lakókat.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu