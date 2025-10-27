Gyerekekkel építtettek éttermet és hotelt egy településen!

Mádon egy különleges, kézműves délutánon gyerekek és felnőttek együtt építették meg a település új „éttermét” és „szállodáját” – egy látványos madáretetőt és egy rovarhotelt. A természetbarát kezdeményezés célja, hogy a gyerekek játékos formában ismerkedjenek meg a környezetvédelemmel, miközben közösen szépítik a falut.

Mád dísze lett az új madáretető-komplexum

Forrás: Facebook/Mád község

Kéz a kézben szépül Mád

A program során a családok együtt dolgoztak. Volt, aki fűrészelt, más színesre festette a készülő rovarhotel elemeit, a legkisebbek pedig örömmel töltötték meg a kis házikókat fenyőtobozzal, szalmával és fakéreggel, hogy az apró lakók mielőbb birtokba vehessék új otthonukat. A rovarhotel mellett egy igazi madáretető -komplexum is helyet kapott.

Így készült az új hotel a rovaroknak

Forrás: Facebook/Mád község

A közösségi programon mindenki megtapasztalhatta, hogy a természetvédelem és az alkotás öröme kéz a kézben járhat. A nap végére a „hotel” és az „étterem” elkészült – csak az „ágyakra” kell még egy kis díszítés –, és már várják az első lakókat.

