Gyerekekkel építtettek éttermet és hotelt egy településen!
Rovarhotelt és madáretetőket készítettek közösen a családok, ahol a legkisebbek is lelkesen kalapáltak, festettek és barkácsoltak. A mádi program nemcsak vidám közösségi élményt adott, hanem a természet védelméről is tanított.
Kezdődhet a munka!
Forrás: Facebook/Mád község
Mádon egy különleges, kézműves délutánon gyerekek és felnőttek együtt építették meg a település új „éttermét” és „szállodáját” – egy látványos madáretetőt és egy rovarhotelt. A természetbarát kezdeményezés célja, hogy a gyerekek játékos formában ismerkedjenek meg a környezetvédelemmel, miközben közösen szépítik a falut.
Kéz a kézben szépül Mád
A program során a családok együtt dolgoztak. Volt, aki fűrészelt, más színesre festette a készülő rovarhotel elemeit, a legkisebbek pedig örömmel töltötték meg a kis házikókat fenyőtobozzal, szalmával és fakéreggel, hogy az apró lakók mielőbb birtokba vehessék új otthonukat. A rovarhotel mellett egy igazi madáretető -komplexum is helyet kapott.
A közösségi programon mindenki megtapasztalhatta, hogy a természetvédelem és az alkotás öröme kéz a kézben járhat. A nap végére a „hotel” és az „étterem” elkészült – csak az „ágyakra” kell még egy kis díszítés –, és már várják az első lakókat.
