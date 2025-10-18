október 18., szombat

Lukács névnap

1 órája

„Szégyen és gyalázat” – botrány az M30-as felújításának csúszása miatt - videóval

Újabb csúszás a Strabag által végzett autópálya-javításban, miközben fogy a türelem. Továbbra sem látszik, mikor fejeződik be az M30-as felújítása a Miskolc és Szikszó közötti szakaszon.

Boon.hu
Október végén még nem lesz használható ez az autópálya-szakasz

Fotó: Vajda János

Az Építési és Közlekedési Minisztérium Facebook-oldalán közzétett videóban Nagy Bálint államtitkár keményen bírálta a Strabagot, amiért nem készül el időre az M30-as autópálya javításával. A politikus szerint a helyzet „szégyen és gyalázat”, és a cég mulasztása nem maradhat következmények nélkül. Az M30-as felújítás így ismét csúszik.

m30-as felújítás, autópálya, strabag
Sok a probléma az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszának felújítása körül
Fotó: Vajda János

Csúszik az M30-as felújítása, fogy a türelem

Hiába vállalta a Strabag, hogy október végére befejezi a garanciális javításokat, a munkálatok nem haladnak a tervek szerint – erről Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára beszélt a tárca Facebook-oldalára feltöltött videóban. A politikus ismertette, hogy az autópályát tervezési és kivitelezési hibák miatt kellett lezárni, és mára egyértelmű, hogy a vállalat nem tudja tartani az ígért határidőt.

Azonban ma már egyértelműen láthatjuk, hogy e hónap végéig a munkával nem fog tudni elkészülni, ami szégyen és gyalázat 

– fogalmazott az államtitkár, aki hozzátette, hogy a Strabag mulasztása nem maradhat következmények nélkül.

Így áll most az M30-as autópálya helyreállítása

Fotók: Vajda János

Kísérletező kontárok

A minisztérium a videóhoz fűzött leírásban is élesen fogalmazott.

A STRABAG munkája szégyen: amit épített, az megsüllyed, amit ígért, az csak üres szó maradt – ideje lenne, hogy felelősséget vállaljanak a totális kudarcukért, mert ez az ország nem a kísérletező kontárok terepe. 

A problémás, szikszói szakaszt még 2024 év elején kellett lezárni, miután a talajvíz miatt szétrepedt az útpálya. A javítás költsége elérheti a 4–5 milliárd forintot, a kivitelező pedig vascölöpökkel erősítette meg a megsüllyedt részt, geotechnikusok és geológusok bevonásával.

Háromból kettő

Idén februárban Lázár János építési és közlekedési miniszter egy szikszói lakossági fórumon több ígéretet is tett: az arnóti körforgalom bővítését, a vármegyei matricák kompenzációját, és azt is, hogy október végére elkészül az M30-as felújítása, aminek költségeit a Strabag viseli. Az első két ígéret hamar teljesült, ezek részleteiről a boon.hu-n is olvashatott. Mostanra azonban biztosnak tűnik, hogy az autósok továbbra sem használhatják teljes hosszában a sztrádát.

Az országgyűlési képviselő is felháborodott

Először hibásan építették meg, aztán késlekedtek a helyreállítással, most pedig kiderült, hogy nem tudják tartani a határidőt

 – írta a Csöbör Katalin országgyűlési képviselő az M30-as felújításával kapcsolatban. Az erről szóló cikket is elolvashatják a boon.hu-n.

Szerkesztőségünk kérdésekkel fordult Lázár János miniszterhez az M30-as autópálya felújításával kapcsolatban, amint válaszokat kapunk, közöljük olvasónkkal.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
