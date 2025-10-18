„Szégyen és gyalázat” – botrány az M30-as felújításának csúszása miatt - videóval

Az Építési és Közlekedési Minisztérium Facebook-oldalán közzétett videóban Nagy Bálint államtitkár keményen bírálta a Strabagot, amiért nem készül el időre az M30-as autópálya javításával. A politikus szerint a helyzet „szégyen és gyalázat”, és a cég mulasztása nem maradhat következmények nélkül. Az M30-as felújítás így ismét csúszik.

Sok a probléma az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszának felújítása körül

Fotó: Vajda János

Csúszik az M30-as felújítása, fogy a türelem

Hiába vállalta a Strabag, hogy október végére befejezi a garanciális javításokat, a munkálatok nem haladnak a tervek szerint – erről Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára beszélt a tárca Facebook-oldalára feltöltött videóban. A politikus ismertette, hogy az autópályát tervezési és kivitelezési hibák miatt kellett lezárni, és mára egyértelmű, hogy a vállalat nem tudja tartani az ígért határidőt.

Azonban ma már egyértelműen láthatjuk, hogy e hónap végéig a munkával nem fog tudni elkészülni, ami szégyen és gyalázat

– fogalmazott az államtitkár, aki hozzátette, hogy a Strabag mulasztása nem maradhat következmények nélkül.