1 órája
„Szégyen és gyalázat” – botrány az M30-as felújításának csúszása miatt - videóval
Újabb csúszás a Strabag által végzett autópálya-javításban, miközben fogy a türelem. Továbbra sem látszik, mikor fejeződik be az M30-as felújítása a Miskolc és Szikszó közötti szakaszon.
Október végén még nem lesz használható ez az autópálya-szakasz
Fotó: Vajda János
Az Építési és Közlekedési Minisztérium Facebook-oldalán közzétett videóban Nagy Bálint államtitkár keményen bírálta a Strabagot, amiért nem készül el időre az M30-as autópálya javításával. A politikus szerint a helyzet „szégyen és gyalázat”, és a cég mulasztása nem maradhat következmények nélkül. Az M30-as felújítás így ismét csúszik.
Csúszik az M30-as felújítása, fogy a türelem
Hiába vállalta a Strabag, hogy október végére befejezi a garanciális javításokat, a munkálatok nem haladnak a tervek szerint – erről Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára beszélt a tárca Facebook-oldalára feltöltött videóban. A politikus ismertette, hogy az autópályát tervezési és kivitelezési hibák miatt kellett lezárni, és mára egyértelmű, hogy a vállalat nem tudja tartani az ígért határidőt.
Azonban ma már egyértelműen láthatjuk, hogy e hónap végéig a munkával nem fog tudni elkészülni, ami szégyen és gyalázat
– fogalmazott az államtitkár, aki hozzátette, hogy a Strabag mulasztása nem maradhat következmények nélkül.
Így áll most az M30-as autópálya helyreállításaFotók: Vajda János
Kísérletező kontárok
A minisztérium a videóhoz fűzött leírásban is élesen fogalmazott.
A STRABAG munkája szégyen: amit épített, az megsüllyed, amit ígért, az csak üres szó maradt – ideje lenne, hogy felelősséget vállaljanak a totális kudarcukért, mert ez az ország nem a kísérletező kontárok terepe.
A problémás, szikszói szakaszt még 2024 év elején kellett lezárni, miután a talajvíz miatt szétrepedt az útpálya. A javítás költsége elérheti a 4–5 milliárd forintot, a kivitelező pedig vascölöpökkel erősítette meg a megsüllyedt részt, geotechnikusok és geológusok bevonásával.
Háromból kettő
Idén februárban Lázár János építési és közlekedési miniszter egy szikszói lakossági fórumon több ígéretet is tett: az arnóti körforgalom bővítését, a vármegyei matricák kompenzációját, és azt is, hogy október végére elkészül az M30-as felújítása, aminek költségeit a Strabag viseli. Az első két ígéret hamar teljesült, ezek részleteiről a boon.hu-n is olvashatott. Mostanra azonban biztosnak tűnik, hogy az autósok továbbra sem használhatják teljes hosszában a sztrádát.
Hivatalos a kedvezmény: a borsodi autósoknak szinte ingyen lesz az autópálya-matrica
Az országgyűlési képviselő is felháborodott
Először hibásan építették meg, aztán késlekedtek a helyreállítással, most pedig kiderült, hogy nem tudják tartani a határidőt
– írta a Csöbör Katalin országgyűlési képviselő az M30-as felújításával kapcsolatban. Az erről szóló cikket is elolvashatják a boon.hu-n.
Bajban az M30-as felújítása! Nem készül el október végére a sztráda - fotók, videók
Szerkesztőségünk kérdésekkel fordult Lázár János miniszterhez az M30-as autópálya felújításával kapcsolatban, amint válaszokat kapunk, közöljük olvasónkkal.
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ilyet még nem látott! Csúcsra ért a Diósgyőri vár – videóval
Kiütött egy BMW-t és egy Volánbuszt, pedig csak az udvaráról akart kiállni - képekkel
boon.hu video
- Táncban mesélik újra Jókait – Az arany ember a színpadon - képek, videó
- Ózd kiállt magáért: elszállították a vendégmunkások szállásait a városból - képekkel, videóval
- A repedésből összefogás lett. Így ünnepelték a Szimbiózis Alapítvány épületének megmentőit - képek, videó
- Óvodásokat tereltek be egy kazánházba - képekkel, videóval
- Döbbenet! Vasút épült egy iskola közepére - képek, videó