Kemény szavak

26 perce

Lázár János: „A Strabag átb@szott bennünket” – hogy mi következik az M30-assal, azt mindenkinek a fantáziájára bízza

A miniszter szerint a Strabag hibájából nem készül el időben a szakasz, és a kormány nem fizet újabb forrásokat a garanciális javításokra. Lázár János videóban reagált az M30-as autópálya helyzetére, amely jelenleg süllyedés miatt le van zárva.

Boon.hu

Lázár János, építési és közlekedési miniszter, egy videóban reagált az M30-as autópálya állapotára. A tárcavezető elmondta, hogy a pálya komolyan megsüllyedt Szikszó és Miskolc között, ezért jelenleg le van zárva, és nem lesz átadva október 31-én sem, ahogy korábban tervezték.

m30-as
Az M30-as kapcsán kemény szavakat fogalmazott meg a miniszter Forrás: Facebook/Lázár János oldala

„A Strabag átb@szott bennünket” – kemény szavak a minisztertől

A miniszter emlékeztetett: a kivitelezést végző Strabag vállalta, hogy tíz hónapon belül helyreállítja a hibás szakaszt, de a határidőre ez nem történt meg.
Lázár János a videóban kendőzetlenül fogalmazott:

A Strabag átb@szott bennünket, és ezzel a Borsod megyeieket is bünteti.

Elmondása szerint a Strabag a javítási munkálatok során nem alkalmazta a megfelelő műszaki megoldásokat, ezzel spórolt a költségeken, viszont a hibák miatt most az adófizetők pénzéből szeretné kijavítani a saját mulasztását.
„Ez egy garanciális javítás, nem fogunk többet pénzt adni, mert itt a pénzről van szó” – hangsúlyozta a miniszter.

A minisztérium is vállalja a felelősséget

Lázár önkritikusan fogalmazott, elismerve, hogy a minisztérium „naiv” volt, amikor elhitte a vállalat ígéretét:

Mi naivak voltunk, kicsit balfék módon viselkedett a minisztériumom és jómagam is. Elhittük, hogy a Strabag időre elvégzi a munkát.

A tárcavezető szerint most már éjjel-nappal dolgoznak azon, hogy a hibát helyrehozzák, de a kormány nem enged az anyagi követeléseknek, és elvárja, hogy a Strabag saját költségén végezze el a javítást.
„A Strabag ne szórakozzon a kormánnyal”
A videó végén Lázár János határozott üzenetet küldött a kivitelezőnek:

Szerintem nem teszi jól a Strabag, hogy szórakozik a kormánnyal. Mindenkinek a fantáziájára bízom, mit jelent ez – megszivatni a kormányt, vagy szórakozni velem.

A miniszter egyben bocsánatot kért a lakosságtól a kialakult helyzetért, és ígéretet tett arra, hogy mindent megtesznek az autópálya mihamarabbi helyreállításáért.

Háttér: mi történt az M30-ason?

Az M30-as autópálya egyes szakaszai 2024-ben megsüllyedtek, emiatt a Strabag garanciális javításokat vállalt. A munkálatok október 31-ig tartottak volna, de a helyreállítás a határidőre sem készül el.
A helyzet különösen érzékenyen érinti Borsod-Abaúj-Zemplén megye közlekedését, mivel a szakasz kulcsfontosságú Miskolc megközelítése szempontjából.

