Lázár János: „A Strabag átb@szott bennünket” – hogy mi következik az M30-assal, azt mindenkinek a fantáziájára bízza

Lázár János, építési és közlekedési miniszter, egy videóban reagált az M30-as autópálya állapotára. A tárcavezető elmondta, hogy a pálya komolyan megsüllyedt Szikszó és Miskolc között, ezért jelenleg le van zárva, és nem lesz átadva október 31-én sem, ahogy korábban tervezték.

Az M30-as kapcsán kemény szavakat fogalmazott meg a miniszter Forrás: Facebook/Lázár János oldala

„A Strabag átb@szott bennünket” – kemény szavak a minisztertől

A miniszter emlékeztetett: a kivitelezést végző Strabag vállalta, hogy tíz hónapon belül helyreállítja a hibás szakaszt, de a határidőre ez nem történt meg.

Lázár János a videóban kendőzetlenül fogalmazott:

A Strabag átb@szott bennünket, és ezzel a Borsod megyeieket is bünteti.

Elmondása szerint a Strabag a javítási munkálatok során nem alkalmazta a megfelelő műszaki megoldásokat, ezzel spórolt a költségeken, viszont a hibák miatt most az adófizetők pénzéből szeretné kijavítani a saját mulasztását.

„Ez egy garanciális javítás, nem fogunk többet pénzt adni, mert itt a pénzről van szó” – hangsúlyozta a miniszter.