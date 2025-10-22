2 órája
„Hazudik a Strabag” – tovább dagad az M30-as botrány - képek, videó
Kemény hangú közleményben bírálták a Strabagot. Tovább csúszik az M30-as autópálya javítása, a minisztérium szerint a cég nem mond igazat. Folytatódik az M30-as végtelennek tűnő története.
Véget nem érő történet ez a felújítás?
Bár október végére ígérték az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszának befejezését, mostanra biztos, hogy ez nem tartható. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) szerint a kivitelező Strabag hibázott, majd hónapokig halogatta a javításokat, és félrevezette a nyilvánosságot a munkálatok állásáról.
Februárban felcsillant a remény, hogy október végére kész az M30-as autópálya
Idén februárban Lázár János építési és közlekedési miniszter egy szikszói lakossági fórumon bejelentette az arnóti körforgalom bővítését, a vármegyei matricák kompenzációját, valamint az M30-as szakasz teljes felújítását október végére. Az első két ígéret szinte azonnal teljesült, az autópálya viszont továbbra is zárva van, és az autósok már biztos, hogy október végétől sem vehetik birtokba az érintett szakaszt. Az ügyben megszólalt Csöbör Katalin országgyűlési képviselő és Nagy Bálint államtitkár is felháborodásának adott hangot, az ÉKM pedig szerdán hivatalos közleményt adott ki.
„Szégyen és gyalázat” – botrány az M30-as felújításának csúszása miatt - videóval
A minisztérium szerint a Strabag hibázott
A minisztérium közleménye szerint a Miskolc és Szikszó közötti szakaszt azért kellett lezárni, mert a Strabag kivitelezési hibát követett el, amely miatt a pályatest „megcsúszott és besüppedt”.
Ez a cég hibája, és pont. Nem lehet mellébeszélni, nem lehet kibújni a felelősség alól
– fogalmazott az ÉKM. A tárca szerint a vállalat vállalta, hogy kijavítja a hibát, ám hónapokon át csak halogatta a munkát, miközben a megoldás már korábban is nyilvánvaló volt.
Hónapokon át csak tologatták a felelősséget, megpróbálták elhallgatni a nyilvánvaló tényeket, miközben a hiba megoldási irányai 2024 szeptemberében már nyilvánvalóak voltak. És mit csináltak? Semmit.
Hivatalos a kedvezmény: a borsodi autósoknak szinte ingyen lesz az autópálya-matrica
Halogatás, kifogások és végül csúszás
Az ÉKM szerint a Strabag nemcsak a kivitelezésben, hanem a tervezésben is késlekedett, és a saját maga által vállalt ütemtervet sem tartotta be. A minisztérium többször sürgette a munkák felgyorsítását, de a közlemény szerint a cég inkább magyarázatokat gyártott, mintsem dolgozott volna.
Ha 2024 őszén nem húzták volna az időt, és időben nekilátnak a munkának, ma már nem határidő-hosszabbításokról beszélnénk, hanem arról, hogy az autósok újra használhatják az M30-as szakaszt.
A minisztérium hangsúlyozta, hogy minden feltétel adott lett volna a gyors javításhoz, de a Strabag nem cselekedett.
A Strabag nem akkor hibázott, amikor az altalaj megmozdult, hanem akkor, amikor heteken, sőt hónapokon keresztül nem cselekedett.
Így áll most az M30-as autópálya helyreállításaFotók: Vajda János
A kormány perelni fog, ha nem készül el a javítás
Az ÉKM egyértelműen a Strabagot teszi felelőssé az M30-as jelenlegi állapotáért, és jelezte, ha a cég továbbra sem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, jogi útra terelik az ügyet.
Az M30 jelenlegi állapota a Strabag felelőssége. A minisztérium minden tőle telhetőt megtett a helyreállítás érdekében. A kérdés most már csak az, hogy a Strabag mikor hajlandó végre rendesen dolgozni. Amennyiben a Strabag nem teljesíti a szerződés szerinti kötelezettségeit, akkor az Építési és Közlekedési Minisztérium peres eljárásban fogja kikényszeríteni azt.
