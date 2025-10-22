„Hazudik a Strabag” – tovább dagad az M30-as botrány - képek, videó

Bár október végére ígérték az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszának befejezését, mostanra biztos, hogy ez nem tartható. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) szerint a kivitelező Strabag hibázott, majd hónapokig halogatta a javításokat, és félrevezette a nyilvánosságot a munkálatok állásáról.

Vajon mikor lesz kész az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakasza?

Fotó: Vajda János / Forrás: MW

Februárban felcsillant a remény, hogy október végére kész az M30-as autópálya

Idén februárban Lázár János építési és közlekedési miniszter egy szikszói lakossági fórumon bejelentette az arnóti körforgalom bővítését, a vármegyei matricák kompenzációját, valamint az M30-as szakasz teljes felújítását október végére. Az első két ígéret szinte azonnal teljesült, az autópálya viszont továbbra is zárva van, és az autósok már biztos, hogy október végétől sem vehetik birtokba az érintett szakaszt. Az ügyben megszólalt Csöbör Katalin országgyűlési képviselő és Nagy Bálint államtitkár is felháborodásának adott hangot, az ÉKM pedig szerdán hivatalos közleményt adott ki.