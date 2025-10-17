Bajban az M30-as felújítása! Nem készül el október végére a sztráda - fotók, videók

Az M30-as autópálya története már jó ideje a bosszúságról és a várakozásról szól. 2024 februárjában a Miskolc és Szikszó közötti szakaszt le kellett zárni, mert az útburkolat mindkét oldala annyira megsüllyedt és megrepedt, hogy a közlekedés balesetveszélyessé vált. A forgalmat a 3-as főútra és a környező településekre terelték, ami hónapokra ellehetetlenítette a helyiek életét.

Így állt szeptemberben az M30-as felújítása

Fotó: Vajda János

Újabb csúszás az M30-as felújításban

Egy évvel később egy szikszói lakossági fórumon Lázár János építési és közlekedési miniszter több ígéretet is tett: az arnóti körforgalom bővítését, a vármegyei matricák kompenzációját, és azt is, hogy október végére elkészül az M30-as felújítása, aminek költségeit a Strabag viseli. Az első két ígéret hamar teljesült, ezek részleteiről a boon.hu-n is olvashatott.