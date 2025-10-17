október 17., péntek

Bajban az M30-as felújítása! Nem készül el október végére a sztráda - fotók, videók

Hibába várják az autósok, csúszik a sztráda helyreállítása, a kivitelező Strabag nem tudja tartani az október végi határidőt. Az M30-as felújítás körül egyre nagyobb a feszültség, a borsodiak pedig már több mint másfél éve várják, hogy újra használhassák a teljes autópályát.

Boon.hu
Bajban az M30-as felújítása! Nem készül el október végére a sztráda - fotók, videók

Baj van, ebből október végére ne lesz használható út

Fotó: Vajda János

Az M30-as autópálya története már jó ideje a bosszúságról és a várakozásról szól. 2024 februárjában a Miskolc és Szikszó közötti szakaszt le kellett zárni, mert az útburkolat mindkét oldala annyira megsüllyedt és megrepedt, hogy a közlekedés balesetveszélyessé vált. A forgalmat a 3-as főútra és a környező településekre terelték, ami hónapokra ellehetetlenítette a helyiek életét.

m30-as, felújítás, strabag
Így állt szeptemberben az M30-as felújítása
Fotó: Vajda János

Újabb csúszás az M30-as felújításban

Egy évvel később egy szikszói lakossági fórumon Lázár János építési és közlekedési miniszter több ígéretet is tett: az arnóti körforgalom bővítését, a vármegyei matricák kompenzációját, és azt is, hogy október végére elkészül az M30-as felújítása, aminek költségeit a Strabag viseli. Az első két ígéret hamar teljesült, ezek részleteiről a boon.hu-n is olvashatott.

Az országgyűlési képviselő felháborodott

A határidő azonban vészesen közeleg, a munka pedig még nem készült el. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő pénteken közzétette a közösségi oldalán, hogy újabb gondok adódtak a kivitelezéssel.

Először hibásan építették meg, aztán késlekedtek a helyreállítás megkezdésével, most pedig kiderült, hogy nem tudják tartani az általuk vállalt október végi határidőt.

A politikus három kérdéssel fordult Lázár János miniszterhez:

  • Miért nem tartja a határidőt a Strabag?
  • Mikor érvényesítik a garanciális követeléseket?
  • Mikor lehet végre teljes hosszában használni az M30-ast?

Így áll most az M30-as autópálya helyreállítása

Fotók: Vajda János

Milliárdos garanciális javítás, vascölöpös megerősítés

A problémás szakasz mindössze 150 méter, de a javítás költsége eléri a 4–5 milliárd forintot. A Strabag vascölöpökkel erősítette meg a megsüllyedt pályát, geotechnikusok és geológusok bevonásával. Bár a munkálatok hónapok óta tartanak, a befejezés időpontja ismét bizonytalanná vált. Csöbör Katalin szerint elfogadhatatlan, hogy ennyi idő után még mindig nem lehet biztonságosan használni a sztrádát:

A borsodiak megérdemlik a válaszokat, és egy biztonságosan használható autópályát

 – zárta bejegyzését az országgyűlési képviselő.

