Nem találod ki, hol van Borsod legdrágább háza – ide nem költözhet be akárki – fotókkal

Luxusingatlan Emődön

Az ingatlan alapterülete 140 négyzetméter és ez egy luxus családi ház. Felszereltsége is figyelemre méltó kényelemről tesz tanúbizonyságot, többek közt található benne medence, szauna, jakuzzi, grillező terasz, és dupla garázs, az udvar parkosított és bútorozva, gépesítve hirdették.

Forrás: ingatlan.com

Ára az ingatlan.com-on 189.9 millió forint volt.

Kastélyszerű családi ház Arlón

Az Arlón meghirdetett kastélyszerű családi ház 358 négyzetméter alapterülettel és 48000 négyzetméteres telekkel rendelkezik. Teljes bútorzattal adták el, valamint a hozzá a karbantartáshoz szükséges gépekkel, benne márványkandallóval, borospincével, márványkerítéssel. A vételár részét képezte egy 48 hektáros terület, legelő szántó, valamint erdő, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak az ingatlannal.

Az ingatlan.com-on 215 millió forintért is hirdették.

Luxus lakás Miskolcon

Ez egy brutális méretű 162 négyzetméteres luxuslakás Miskolcon, amely egy négy lakásos társasház teljes emelete. Ebben minden helység teraszra nyílik, amely összesen 84 négyzetméter.

Az ingatlan.com-on 249 millió forintért is hirdették.

Örökpanorámás luxus lakás Miskolcon

Egy 1867 négyzetméteres telken található ez a 395 négyzetméter alapterületű ökrökpanorámás lakás, ahol a fényviszonyokkal és a kilátással biztosan sosem lesz gond. Az épület három szintes, öt szobás (plusz egy félszoba), a pinceszinten található medence, zuhanyzó és relaxáló helyiség.

Az ingatlan.com-on 249.9 millió forintért is hirdették.

Top 1 – Luxus családi ház Kistokajban

Ennek a 289 négyzetméteres, két szintes, hat szobás, minimál stílusú luxus családi háznak a kertjében van egy 21 négyzetméteres filagória, fűthető medence, fúrt kút és automata öntözőrendszer.



