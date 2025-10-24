Kifosztottak egy miskolci kávézót

Kedves “Úriember”!

Aki a kávézónkba, illetéktelenül beléptél, és eltulajdonítottad a raktárkészletünk illetve a laptopunk. Tudjuk, hogy tegnap bejelentkeztel a számítógépbe, le követhető.

A Plaza és a kávézó is több szögből rögzít kamera, természetesen jó felbontásban, így az arcod és az eltulajdonított termékeket is látjuk.

A mai napon, sértetlenül vissza hozod a laptopot, elnézést kérsz a rendőri feljelentést visszavonom!

Kérlek benneteket, osszatok meg, hogy minél hamarabb az “úriember” tudtára jusson!