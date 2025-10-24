1 órája
Kifosztottak egy miskolci kávézót
A népszerű miskolci kávézóból vittek el laptopot, valamint a raktárkészlet egy részét. A lopás után a tulajdonosok vissza várják a dolgaikat.
A közösségi médiában tette közzé a miskolci Cafe Frei történetét, miszerint eltulajdonították raktárkészletüket és laptopjukat. Ezt kamera is rögzítette, ezért is javaslott, ha a bűnös inkább önként feladja magát. Lássuk a lopás részleteit:
10 ezerét akart továbbadni a lopott autón – hamar pont került az ügy végére
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is
A lopás körülményei
A posztban a következők olvashatók:
Kedves “Úriember”!
Aki a kávézónkba, illetéktelenül beléptél, és eltulajdonítottad a raktárkészletünk illetve a laptopunk. Tudjuk, hogy tegnap bejelentkeztel a számítógépbe, le követhető.
A Plaza és a kávézó is több szögből rögzít kamera, természetesen jó felbontásban, így az arcod és az eltulajdonított termékeket is látjuk.
A mai napon, sértetlenül vissza hozod a laptopot, elnézést kérsz a rendőri feljelentést visszavonom!
Kérlek benneteket, osszatok meg, hogy minél hamarabb az “úriember” tudtára jusson!
Ilyen megállót is csak Borsod megyében látni! Minden elkerüli a kis falut, csak a kreativitás nem – fotókkal, videóval
Két miskolci rendvédelmi szakember kapott országos elismerést a nemzeti ünnep alkalmából