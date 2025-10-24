október 24., péntek

Lopás!

48 perce

Kifosztottak egy miskolci kávézót

Címkék#kifosztás#kávézó#Miskolc

A népszerű miskolci kávézóból vittek el laptopot, valamint a raktárkészlet egy részét. A lopás után a tulajdonosok vissza várják a dolgaikat.

Boon.hu

A közösségi médiában tette közzé a miskolci Cafe Frei történetét, miszerint eltulajdonították raktárkészletüket és laptopjukat. Ezt kamera is rögzítette, ezért is javaslott, ha a bűnös inkább önként feladja magát. Lássuk a lopás részleteit:

Ezek a lopás részletei
Forrás:  Facebook

A lopás körülményei

A posztban a következők olvashatók:

Kedves “Úriember”!

Aki a kávézónkba, illetéktelenül beléptél, és eltulajdonítottad a raktárkészletünk illetve a laptopunk. Tudjuk, hogy tegnap bejelentkeztel a számítógépbe, le követhető. 

A Plaza és a kávézó is több szögből rögzít kamera, természetesen jó felbontásban, így az arcod és az eltulajdonított termékeket is látjuk. 

A mai napon, sértetlenül vissza hozod a laptopot, elnézést kérsz a rendőri feljelentést visszavonom!

Kérlek benneteket, osszatok meg, hogy minél hamarabb az “úriember” tudtára jusson!

 

