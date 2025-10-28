október 28., kedd

Lopás

1 órája

Újabb részletek derültek ki a miskolci kávézó kifosztásáról

Laptopot és a raktárkészlet egy részét vitték el a népszerű miskolci kávézóból. A tettes nemcsak ezen alkalommal követett el lopást, itt vannak a legújabb részletek.

Boon.hu

Ahogyan arról akkor beszámoltunk, a múlt hét folyamán kifosztottak egy népszerű miskolci kávézót. A Miskolc Plázában lévő Cafe Frei tette közzé közösségi oldalán a posztot, ami szerint a lopás során eltulajdonították laptopjukat és a raktárkészletük egy részét. Ezt kamerák is rögzítették, így hamar a rendőrség elé került az ügy.

Lopás Miskolcon, a népszerű kávézóban

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársaitól megtudtuk, hogy az elkövetőt már elfogták és az eljárás folyamatban van.

A Miskolci Rendőrkapitányság lopás büntette miatt indított eljárást és hallgatta ki a 2008-as születésű férfit, aki az eljárás adatai szerint legalább tíz hasonló esethez köthető. A tolvaj a Cafe Frei-en kívül több boltba, drogériába, udvarba is betört Miskolcon és Felsőzsolcán, mielőtt azonosították és elfogták – tudtuk meg.

 


 

