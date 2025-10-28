Újabb részletek derültek ki a miskolci kávézó kifosztásáról

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Lopás Miskolcon, a népszerű kávézóban

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársaitól megtudtuk, hogy az elkövetőt már elfogták és az eljárás folyamatban van.

A Miskolci Rendőrkapitányság lopás büntette miatt indított eljárást és hallgatta ki a 2008-as születésű férfit, aki az eljárás adatai szerint legalább tíz hasonló esethez köthető. A tolvaj a Cafe Frei-en kívül több boltba, drogériába, udvarba is betört Miskolcon és Felsőzsolcán, mielőtt azonosították és elfogták – tudtuk meg.