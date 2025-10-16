59 perce
Ha ezek a káprázatos fotók nem hozzák meg a kedvét az őszi Lillafüredhez, akkor semmi!
Papp Attila, ismertebb nevén Pappszy, gyönyörű fotósorozatot osztott meg az Északi-középhegység vándorai Facebook-csoportban. A képeken a kisvasút Palotaszálló megállója, az erdei ösvények, Lillafüred, a Hámori-tó és a kanyargós utak aranyló avarral és a lombkoronák káprázatos színeivel tárulnak a szemlélődők elé.
Lillafüred a válasz, ha úgy akarja érezni magát, mintha egy festmény szereplője lenne
A természet szerelmesei és a fotórajongók igazi csemegét kaptak az Északi-középhegység vándorai Facebook-csoportban, ahol Papp Attila, ismertebb nevén Pappszy, osztott meg gyönyörű őszi képeket Lillafüred közvetlen környezetéről. A fényképek legalább fél tucatnyi pillanatot ragadnak meg, melyeken az ősz minden káprázatos színében pompázik.
Az erdei kisvasút Palotaszálló megállójánál készült felvételeken aranyló-vörös avar borítja a síneket, miközben a környező fák lombjai sárga, narancs és bordó árnyalatokban játszanak. A természet ezúttal igazi festőként mutatkozott, és minden fotó a nyugalom és az évszak szépségének tökéletes harmóniáját sugározza.
Őszi mesevilág a Bükkben – madártávlatból lenyűgöző látványt nyújt a Lillafüredi Palotaszálló és a Hámori-tó
Lillafüred állandó témája a természetfotósoknak
A sorozatban látható erdei ösvények, a Palotaszálló impozáns épülete, valamint a Hámori-tó madártávlatból mind azt bizonyítják, hogy az őszi táj mennyire sokszínű és elbűvölő tud lenni. A kanyargós utakat és a tópartot övező fák látványa szinte hívogatja a kirándulókat, hogy személyesen is felfedezzék Lillafüred e páratlan szépségű részeit.
A fotók nemcsak a természet szépségét, hanem a hely hangulatát is visszaadják. A tengerszint feletti magasság, a csendes erdei ösvények és az aranyló avar mind hozzájárulnak ahhoz az érzéshez, hogy az ember egy festményben sétál. Papp Attila felvételei így igazi inspirációt jelentenek a hétvégi kirándulásokhoz és az ősz szépségeinek megéléséhez.
Lillafüred nemcsak a turisták, hanem a természetfotósok számára is igazi kincs, különösen októberben, amikor a fák lombjai a napfényben káprázatos színeket öltenek. Pappszy képei pedig emlékeztetnek minket arra, mennyire fontos megállni egy pillanatra, és élvezni az évszak apró csodáit.
