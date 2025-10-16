Ha ezek a káprázatos fotók nem hozzák meg a kedvét az őszi Lillafüredhez, akkor semmi!

Lillafüred állandó témája a természetfotósoknak

A sorozatban látható erdei ösvények, a Palotaszálló impozáns épülete, valamint a Hámori-tó madártávlatból mind azt bizonyítják, hogy az őszi táj mennyire sokszínű és elbűvölő tud lenni. A kanyargós utakat és a tópartot övező fák látványa szinte hívogatja a kirándulókat, hogy személyesen is felfedezzék Lillafüred e páratlan szépségű részeit.

A fotók nemcsak a természet szépségét, hanem a hely hangulatát is visszaadják. A tengerszint feletti magasság, a csendes erdei ösvények és az aranyló avar mind hozzájárulnak ahhoz az érzéshez, hogy az ember egy festményben sétál. Papp Attila felvételei így igazi inspirációt jelentenek a hétvégi kirándulásokhoz és az ősz szépségeinek megéléséhez.

Lillafüred nemcsak a turisták, hanem a természetfotósok számára is igazi kincs, különösen októberben, amikor a fák lombjai a napfényben káprázatos színeket öltenek. Pappszy képei pedig emlékeztetnek minket arra, mennyire fontos megállni egy pillanatra, és élvezni az évszak apró csodáit.

Az egész sorozatot itt tekintheti meg.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.