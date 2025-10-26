Akik Lillát választották a mobilnyomogatás helyett – fotókkal, videóval

Sokáig lesz még szép az ősz, vagy hamar beköszönt a borongós-esős évszak, netán maga tél? E pillanatban még nem tudhatjuk, de a most magunk mögött hagyott hétvégén látványosan sokan gondolták úgy, talán ez az utolsó alkalom: süt a nap, hívogat a természet – érdemes még kilátogatni, mondjuk, Lillafüredre.

Lillafüred október végén is teljes színpompájával várta a kirándulókat

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Lillafüred, kontra „otthon nyomogatni a mobilt”

A borsodi megyeszékhelyhez tartozó, országos hírű turisztikai célpontot kereste fel vasárnap délelőtt a Boon.hu riporterstábja, hogy felmérje az aktuális látogatottságot. Nos, a Palotaszálló, a Hámori-tó környékén szemre nagyon sokan voltak, elsősorban családok, kisgyerekekkel, de láttunk számos kerékpárost is, általában kettesével. Az előbbi kategóriából sikerült két famíliát is megszólaltatnunk.