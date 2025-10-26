1 órája
Akik Lillát választották a mobilnyomogatás helyett – fotókkal, videóval
Csak kicsit volt hűvös, később az is enyhült, a nap pedig ragyogóan sütött vasárnap. A Hámori-tó partján különösképp szépnek tűnt az ősz talán utolsó (?) derült, kirándulásra csábító hétvégéje. Lillafüredi kisriport.
Sokáig lesz még szép az ősz, vagy hamar beköszönt a borongós-esős évszak, netán maga tél? E pillanatban még nem tudhatjuk, de a most magunk mögött hagyott hétvégén látványosan sokan gondolták úgy, talán ez az utolsó alkalom: süt a nap, hívogat a természet – érdemes még kilátogatni, mondjuk, Lillafüredre.
Lillafüred, kontra „otthon nyomogatni a mobilt”
A borsodi megyeszékhelyhez tartozó, országos hírű turisztikai célpontot kereste fel vasárnap délelőtt a Boon.hu riporterstábja, hogy felmérje az aktuális látogatottságot. Nos, a Palotaszálló, a Hámori-tó környékén szemre nagyon sokan voltak, elsősorban családok, kisgyerekekkel, de láttunk számos kerékpárost is, általában kettesével. Az előbbi kategóriából sikerült két famíliát is megszólaltatnunk.
Lillafüredi körkép 2025. október 26-ánFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Katáék a férjével miskolciak, mint mondja, nagyon szeretik a természetet, gyakran kirándulnak, ide is, hol kettesben, hol meg hármasban, mint most is, Luca nevű hároméves unokájukkal.
– Csodaszép a táj, lélekmelegítő a látvány. Úgy gondoljuk, helyesebb és hasznosabb kijönni ide, ezen a napsütötte hétvégén, mint otthon tévésorozatokat nézni vagy nyomogatni a telefont... Szerintem mindenki jobban jár, ha ilyenkor nem otthon ül.
Narancssárga és Lillafüreden látták, biztos kitalálja, mi volt az! - képpel
Egy másik, (még) fiatalabb pár éppen a Hotel Palota alatti teraszszintről nyíló kis barlangnyílásba lesett be, három gyermekükkel együtt, amikor beszélgetésre invitáltuk őket. A következő percekben a kicsik – Kende, Simon és Szonja – a közeli játszóteret vette birtokba, míg Mónika és Viktor beszámoltak friss élményeikről.
– Könnyű-e a mai gyerekeknek ilyen helyen, ilyen lehetőségekkel örömet szerezni? Szerintem a szülőkön múlik, hogy el tudja-e varázsolni a gyerekét. Mi gyakran igyekszünk, úgymond, nomádabb körülmények közé is elvinni őket – mesélte a fiatal anyuka. – A nagyszülők kisfaluban élnek. Ide Miskolcra egyébként szintén ezért, a másik nagyszülőket meglátogatni jöttünk, Győrből. Biciklizni, kirándulni jobban szeretjük elvinni a kicsiket, mint például játszóházba.
A család elárulta, előző nap Tapolcán jártak (mellesleg már nyáron is eltöltöttek két hetet a borsodi megyeszékhelyen), ahol nagyon tetszett a park, a csónakázótó, a kacsaetetés, a bringóhintó. Na meg a bobozás. Hozzátették: amit hiányként éltek meg a városban: a fürdők.
