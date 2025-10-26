október 26., vasárnap

Dömötör névnap

11°
+14
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

1 órája

Akik Lillát választották a mobilnyomogatás helyett – fotókkal, videóval

Címkék#hétvége#boon video#kirándulás#kisgyerekes család#kiránduló#Lillafüred#Palotaszálló#Hámori-tó#családi program#kirándulóhely

Csak kicsit volt hűvös, később az is enyhült, a nap pedig ragyogóan sütött vasárnap. A Hámori-tó partján különösképp szépnek tűnt az ősz talán utolsó (?) derült, kirándulásra csábító hétvégéje. Lillafüredi kisriport.

Boon.hu

Sokáig lesz még szép az ősz, vagy hamar beköszönt a borongós-esős évszak, netán maga tél? E pillanatban még nem tudhatjuk, de a most magunk mögött hagyott hétvégén látványosan sokan gondolták úgy, talán ez az utolsó alkalom: süt a nap, hívogat a természet – érdemes még kilátogatni, mondjuk, Lillafüredre.

Lillafüred
Lillafüred október végén is teljes színpompájával várta a kirándulókat
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Lillafüred, kontra „otthon nyomogatni a mobilt”

A borsodi megyeszékhelyhez tartozó, országos hírű turisztikai célpontot kereste fel vasárnap délelőtt a Boon.hu riporterstábja, hogy felmérje az aktuális látogatottságot. Nos, a Palotaszálló, a Hámori-tó környékén szemre nagyon sokan voltak, elsősorban családok, kisgyerekekkel, de láttunk számos kerékpárost is, általában kettesével. Az előbbi kategóriából sikerült két famíliát is megszólaltatnunk.

Lillafüredi körkép 2025. október 26-án

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Katáék a férjével miskolciak, mint mondja, nagyon szeretik a természetet, gyakran kirándulnak, ide is, hol kettesben, hol meg hármasban, mint most is, Luca nevű hároméves unokájukkal.

– Csodaszép a táj, lélekmelegítő a látvány. Úgy gondoljuk, helyesebb és hasznosabb kijönni ide, ezen a napsütötte hétvégén, mint otthon tévésorozatokat nézni vagy nyomogatni a telefont... Szerintem mindenki jobban jár, ha ilyenkor nem otthon ül.

Egy másik, (még) fiatalabb pár éppen a Hotel Palota alatti teraszszintről nyíló kis barlangnyílásba lesett be, három gyermekükkel együtt, amikor beszélgetésre invitáltuk őket. A következő percekben a kicsik – Kende, Simon és Szonja – a közeli játszóteret vette birtokba, míg Mónika és Viktor beszámoltak friss élményeikről.

– Könnyű-e a mai gyerekeknek ilyen helyen, ilyen lehetőségekkel örömet szerezni? Szerintem a szülőkön múlik, hogy el tudja-e varázsolni a gyerekét. Mi gyakran igyekszünk, úgymond, nomádabb körülmények közé is elvinni őket – mesélte a fiatal anyuka. – A nagyszülők kisfaluban élnek. Ide Miskolcra egyébként szintén ezért, a másik nagyszülőket meglátogatni jöttünk, Győrből. Biciklizni, kirándulni jobban szeretjük elvinni a kicsiket, mint például játszóházba.

A család elárulta, előző nap Tapolcán jártak (mellesleg már nyáron is eltöltöttek két hetet a borsodi megyeszékhelyen), ahol nagyon tetszett a park, a csónakázótó, a kacsaetetés, a bringóhintó. Na meg a bobozás. Hozzátették: amit hiányként éltek meg a városban: a fürdők.

A lenti játszótéren: középen Kende, Simon és Szonja, két oldalt Mónika és Viktor
Fotó: Mogyorósi Zsolt

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu