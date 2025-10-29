október 29., szerda

Közlekedés

1 órája

Lezárás várható a borsodi nagyvárosban, a buszokat is érinti

Rendezvény miatt terelik majd el a buszokat.

Október 31-én, pénteken 15:00 és 23:30 között Ózdon rendezvény miatt lezárják a Gyár út egy szakaszát, ezért az autóbuszok terelt útvonalon közlekednek – tájékoztat a Mávinform.

A Gyár úton várható lezárás Ózdon.
Lezárás Ózdon: a Gyár úton várható a változás
Forrás: Google Maps
Érintett helyi vonal: 3
Érintett helyközi vonalak: 4147, 4148, 4150, 4151, 4155

Kimaradó megálló az Olvasó Egyesület, a legközelebbi megálló pedig az Autóbusz-állomás.

